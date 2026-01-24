Así se vive la Fiesta de la Playa: calor, música y público en aumento en una tarde a pleno

La Fiesta de la Playa sigue sumando público este sábado por la tarde en el balneario Thompson, en la capital entrerriana, donde el calor intenso y la música en vivo marcan el pulso de una jornada que convoca a familias, grupos de amigos y emprendedores locales. Con DJs ya en acción y una grilla de artistas que se irá desarrollando sobre el escenario principal, el predio comienza a poblarse a medida que avanzan las horas.

En un contexto de temperaturas elevadas, muchos asistentes llegan con conservadoras, heladeritas y reposeras para instalarse y disfrutar del río, la arena y las distintas propuestas del evento. “La verdad que está hermoso, súper organizado”, expresó a Elonce una vecina de Paraná que se acercó junto a sus hijas y hermanas desde temprano. Fanática del artista Mario Pereyra, destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “Hacía falta algo así en Paraná”.

El contacto con el público refleja un clima de disfrute generalizado. “El agua está hermosa, refresquita”, comentó otra de las asistentes, quien además recomendó a quienes todavía dudan en acercarse que aprovechen la jornada: “Está re lindo, el sol no está tan fuerte y se disfruta mucho”.

La Fiesta de la Playa también funciona como vidriera para emprendedores locales, que aprovechan la gran afluencia de gente para mostrar y vender sus productos. Un grupo de jóvenes emprendedoras contó que llegó con un stand de bikinis: “Estamos súper sorprendidas, esperábamos que esté lindo, pero no tanto. La estructura, la música, el ambiente, todo hermoso”. Consultadas sobre la jornada del domingo, no dudaron: “Dan ganas de volver”.

Más tarde, un grupo de amigas que se acercó luego de salir del trabajo coincidió en que el evento es una excelente opción para cerrar la semana: “Vinimos a despejarnos un poco y aprovechar la tarde. El ambiente y la música están buenísimos”.

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta de la Playa continúa durante todo el fin de semana, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del verano en Paraná, combinando música, río, emprendimientos y un entorno natural que invita a quedarse y disfrutar.