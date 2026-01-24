El paranaense Valentino Duré cumplió un nuevo sueño y cantó en la Fiesta de la Playa del Thompson

Valentino Duré en el escenario de la Fiesta de la Playa del Thompson

Valentino Duré, un niño paranaense de 10 años, se presentó por primera vez en el escenario de la Fiesta de la Playa Thompson, que se lleva a cabo este sábado y domingo.

El adolescente afirmó que “está re contento” y agradeció a toda la gente que fue escucharlo. Su sueño, como no podría ser de otra forma, es ser cantante.

Valentino Duré

“Loco” del cantante rosarino Valentino Merlo fue el primer tema que ofreció para el público, que acompañó con palmas y gritos. “Gracias por todo gente, te amo abuelo”, fue la frase que expresó Duré antes de cantar “Tu foto”, también del artista santafesino.

La Fiesta de la Playa sigue sumando público este sábado en el balneario Thompson, en la capital entrerriana, donde el calor intenso y la música en vivo marcan el pulso de una jornada que convoca a familias, grupos de amigos y emprendedores locales. Con DJs ya en acción y una grilla de artistas que se irá desarrollando sobre el escenario principal, el predio de arena comienza a poblarse a medida que cae la noche.

Un arranque de año a pura música

El 1º de enero de 2026, Valentino Duré sorprendió a todos los presentes en la playa del Thompson. El niño decidió cantar y deleitar al público con su talento musical. En diálogo con Elonce relató: “Me emocioné mucho, agarré el micrófono y empecé a cantar. Todos me aplaudían y me encantó".

El joven artista reveló que su pasión es la cumbia y aseguró que también admira a artistas como Valentino Merlo y Ke Personajes.

Al ser consultado sobre su formación musical, aclaró que no recibe clases formales: “Yo no voy a canto, pero siempre cuando estoy aburrido canto”.

Su madre, Estefanía, destacó el talento natural que el niño tiene para la música, comentando que “a los 8 años ya lo anoté muy afín a la música. Le decís que agarre el micrófono y él no tiene vergüenza en ir. Le gusta al público, la gente, el aliento. No es un problema para él eso”.

El apoyo familiar es fundamental para Valentino. Su madre relató con emoción que toda la familia estuvo presente en la playa, bailando al ritmo de su hijo. “Somos una familia muy numerosa, muy grande. Siempre estamos apoyando".