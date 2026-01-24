 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Balneario Thompson

Más de 600 deportistas inscriptos en la Fiesta de la Playa: “Estamos muy felices”, dijo Juan Arbitelli

La Fiesta de la Playa continúa desarrollándose con una importante concurrencia de paranaenses y visitantes, donde no solo la música y el paisaje del río son protagonistas, sino también una amplia y diversa propuesta deportiva. El subsecretario de Deportes de la Municipalidad dialogó con Elonce.

24 de Enero de 2026
Más de 9 disciplinas.
Más de 9 disciplinas. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta de la Playa continúa desarrollándose con una importante concurrencia de paranaenses y visitantes, donde no solo la música y el paisaje del río son protagonistas, sino también una amplia y diversa propuesta deportiva. El subsecretario de Deportes de la Municipalidad dialogó con Elonce.

Desde temprano, el público disfruta de la Fiesta de la Playa en una jornada marcada por el calor, el sol y múltiples actividades al aire libre. En ese marco, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, destacó a Elonce el desarrollo de las disciplinas deportivas y el impacto positivo que el evento genera tanto en el deporte como en el turismo local.

Estamos muy felices por cómo se viene desarrollando toda la jornada. El balneario está hermoso y se puede disfrutar desde muchos lugares: escuchando música, tomando sol y también haciendo deporte”, señaló Arbitelli. En total, son nueve disciplinas las que se desarrollan durante el fin de semana, algunas en formato competitivo y otras como exhibiciones.

Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de Paran&aacute;.
Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de Paraná.

Entre las competencias se destacan beach vóley, básquet, tenis de playa y newcom, mientras que otras disciplinas se presentan en modalidad demostrativa, como calistenia, stand up paddle, lucha, rugby en arena y bádminton, varias de ellas en pleno crecimiento dentro de la ciudad.

Fiesta de la Playa Thompson Paraná 2026 - Juan Arbitelli Subsecretario de Deportes

Según precisó el funcionario, más de 600 deportistas se inscribieron para participar, provenientes de distintos puntos de la provincia y del país, con representantes de Santa Elena, Federal, localidades del departamento Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. “El deporte es muy sano, pero además promueve el turismo y muestra todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer”, afirmó.

Las actividades deportivas de este sábado se extenderán hasta alrededor de las 19:30, con la ceremonia de premiación prevista para cerca de las 19:50 en el escenario principal. Mañana domingo continuará la acción, especialmente con el beach vóley, disciplina que tuvo tal nivel de convocatoria que no pudo completar su cronograma en una sola jornada.

 

En cuanto a la organización y la salud de los participantes, Arbitelli destacó que todo se desarrolla con normalidad, haciendo especial hincapié en la hidratación debido a las altas temperaturas. “Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente y los deportistas están muy contentos”, remarcó.

Temas:

Fiesta de la playa grilla deportiva disciplinas deportivas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso