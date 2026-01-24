Más de 600 deportistas inscriptos en la Fiesta de la Playa: “Estamos muy felices”, dijo Juan Arbitelli

Desde temprano, el público disfruta de la Fiesta de la Playa en una jornada marcada por el calor, el sol y múltiples actividades al aire libre. En ese marco, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, destacó a Elonce el desarrollo de las disciplinas deportivas y el impacto positivo que el evento genera tanto en el deporte como en el turismo local.

“Estamos muy felices por cómo se viene desarrollando toda la jornada. El balneario está hermoso y se puede disfrutar desde muchos lugares: escuchando música, tomando sol y también haciendo deporte”, señaló Arbitelli. En total, son nueve disciplinas las que se desarrollan durante el fin de semana, algunas en formato competitivo y otras como exhibiciones.

Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de Paraná.

Entre las competencias se destacan beach vóley, básquet, tenis de playa y newcom, mientras que otras disciplinas se presentan en modalidad demostrativa, como calistenia, stand up paddle, lucha, rugby en arena y bádminton, varias de ellas en pleno crecimiento dentro de la ciudad.

Fiesta de la Playa Thompson Paraná 2026 - Juan Arbitelli Subsecretario de Deportes

Según precisó el funcionario, más de 600 deportistas se inscribieron para participar, provenientes de distintos puntos de la provincia y del país, con representantes de Santa Elena, Federal, localidades del departamento Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. “El deporte es muy sano, pero además promueve el turismo y muestra todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer”, afirmó.

Las actividades deportivas de este sábado se extenderán hasta alrededor de las 19:30, con la ceremonia de premiación prevista para cerca de las 19:50 en el escenario principal. Mañana domingo continuará la acción, especialmente con el beach vóley, disciplina que tuvo tal nivel de convocatoria que no pudo completar su cronograma en una sola jornada.

En cuanto a la organización y la salud de los participantes, Arbitelli destacó que todo se desarrolla con normalidad, haciendo especial hincapié en la hidratación debido a las altas temperaturas. “Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente y los deportistas están muy contentos”, remarcó.