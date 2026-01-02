Valentino cantó en la playa del Thompson y se llevó los aplausos de todos: "Me encantó", dijo

REDACCIÓN ELONCE
El 1º de enero de 2026, Valentino Duré sorprendió a todos los presentes en la playa del Thompson. El niño decidió cantar y deleitar al público con su talento musical, dándole una energía vibrante al inicio del nuevo año.
En diálogo con Elonce, el pequeño, de 10 años, relató cómo vivió la jornada: “Había mucha gente. Me emocioné mucho, agarré el micrófono y empecé a cantar. Todos me aplaudían y me encantó", relató con entusiasmo.
Valentino reveló su pasión por la cumbia y aseguró que también admira a artistas como Valentino Merlo y Ke Personajes.
Al ser consultado sobre su formación musical, aclaró que no recibe clases formales: “Yo no voy a canto, pero siempre cuando estoy aburrido canto”. A pesar de ello, su talento no pasa desapercibido y tiene capacidad para conectar con el público de una manera tan espontánea.
Su madre, Estefanía, destacó el talento natural que el niño tiene para la música, comentando que “a los 8 años ya lo anoté muy afín a la música. Le decís que agarre el micrófono y él no tiene vergüenza en ir. Le gusta al público, la gente, el aliento. No es un problema para él eso”.
El apoyo familiar es fundamental para Valentino. Su madre relató con emoción que toda la familia estuvo presente en la playa, bailando al ritmo de su hijo. “Somos una familia muy numerosa, muy grande. Siempre estamos apoyando. De parte de mi abuela hubo 10 hijos y de parte del papá también. Somos una familia gigante”, dijo.
“Es un genio. Estoy muy orgullosa de él porque canta de corazón, sin estudiar nada, de oído”, expresó su tía, visiblemente conmovida por el talento de su sobrino. Elonce.com