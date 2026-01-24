 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná El chamamé se sumó a la cartelera

La música litoraleña dio el presente en la Fiesta de la Playa del Thompson con Juan Manuel Bilat

El músico entrerriano Juan Manuel Bilat destacó la respuesta del público ante la presencia del chamamé en la Fiesta de la Playa del Thompson. En diálogo con Elonce, valoró la inclusión de la música del litoral en una cartelera diversa y el acompañamiento del público de Paraná y la región.

24 de Enero de 2026
Fiesta de la Playa del Thompson
Fiesta de la Playa del Thompson Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El músico entrerriano Juan Manuel Bilat destacó la respuesta del público ante la presencia del chamamé en la Fiesta de la Playa del Thompson. En diálogo con Elonce, valoró la inclusión de la música del litoral en una cartelera diversa y el acompañamiento del público de Paraná y la región.

La música del litoral tuvo un lugar destacado en la Fiesta de la Playa del Thompson, donde el chamamé se integró a una cartelera mayormente tropical y generó una respuesta inmediata del público. Juan Manuel Bilat expresó su satisfacción por la experiencia y remarcó la importancia de sostener la identidad cultural entrerriana en eventos masivos.

 

Durante la jornada, el sonido del acordeón marcó el inicio del baile en el predio ubicado a orillas del río Paraná. El público acompañó con palmas, cantos y coreó algunos de los clásicos del repertorio chamamecero, entre ellos “Merceditas”. “Empezó a sonar el acordeón y la gente salió a bailar. Es increíble lo que sucede con nuestra música y cómo puede comulgar con un montón de géneros más”, señaló Bilat.

En diálogo con Elonce, el músico destacó que la presencia del chamamé dentro de una propuesta musical amplia resultó significativa. “La cartelera es mayormente tropical y también está nuestra música del litoral”, afirmó, al valorar la convivencia de distintos estilos en un mismo escenario.

Agradecimiento al público y a la organización

 

Bilat manifestó su agradecimiento al acompañamiento recibido. “Me llena de alegría y tengo que agradecerle a mi pueblo, a Paraná, a Colonia Avellaneda y a todo Entre Ríos por el apoyo a nuestro proyecto”, expresó.

Juan Manuel Bilat celebró la presencia del chamamé en la Fiesta del Thompson

Asimismo, reconoció el trabajo de la organización del evento. “Agradezco a la Municipalidad de Paraná y a Masivo Producciones por tenernos en cuenta. Pueden comulgar varios géneros, pero es importante que no falte nuestra música del litoral, porque es la identidad de nuestro pueblo y nuestra cultura”, sostuvo.

Presente y futuro del chamamé

 

El artista también hizo referencia a las nuevas generaciones vinculadas al género. Indicó que existe un número creciente de jóvenes con propuestas chamameceras que buscan espacios para difundir su trabajo. “Hay un montón de gurises con muchas propuestas para mostrar lo que están haciendo”, afirmó.

Sobre la preparación previa al evento, Bilat explicó que la invitación a formar parte de la Fiesta de la Playa del Thompson generó una fuerte expectativa. “Cuando me comentaron de incorporar al chamamé a la cartelera fue tremendo. Hubo muchas emociones por nuestro sueño musiquero”, concluyó.

 

La participación del chamamé en la Fiesta de la Playa del Thompson se consolidó como una propuesta que acercó la música del litoral a un público diverso y reafirmó su lugar dentro de los eventos culturales de la capital entrerriana.

Temas:

Juan Manuel Bilat chamamé Fiesta de la Playa del Thompson música del litoral Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso