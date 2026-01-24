La música litoraleña dio el presente en la Fiesta de la Playa del Thompson con Juan Manuel Bilat

La música del litoral tuvo un lugar destacado en la Fiesta de la Playa del Thompson, donde el chamamé se integró a una cartelera mayormente tropical y generó una respuesta inmediata del público. Juan Manuel Bilat expresó su satisfacción por la experiencia y remarcó la importancia de sostener la identidad cultural entrerriana en eventos masivos.

Durante la jornada, el sonido del acordeón marcó el inicio del baile en el predio ubicado a orillas del río Paraná. El público acompañó con palmas, cantos y coreó algunos de los clásicos del repertorio chamamecero, entre ellos “Merceditas”. “Empezó a sonar el acordeón y la gente salió a bailar. Es increíble lo que sucede con nuestra música y cómo puede comulgar con un montón de géneros más”, señaló Bilat.

En diálogo con Elonce, el músico destacó que la presencia del chamamé dentro de una propuesta musical amplia resultó significativa. “La cartelera es mayormente tropical y también está nuestra música del litoral”, afirmó, al valorar la convivencia de distintos estilos en un mismo escenario.

Agradecimiento al público y a la organización

Bilat manifestó su agradecimiento al acompañamiento recibido. “Me llena de alegría y tengo que agradecerle a mi pueblo, a Paraná, a Colonia Avellaneda y a todo Entre Ríos por el apoyo a nuestro proyecto”, expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo de la organización del evento. “Agradezco a la Municipalidad de Paraná y a Masivo Producciones por tenernos en cuenta. Pueden comulgar varios géneros, pero es importante que no falte nuestra música del litoral, porque es la identidad de nuestro pueblo y nuestra cultura”, sostuvo.

Presente y futuro del chamamé

El artista también hizo referencia a las nuevas generaciones vinculadas al género. Indicó que existe un número creciente de jóvenes con propuestas chamameceras que buscan espacios para difundir su trabajo. “Hay un montón de gurises con muchas propuestas para mostrar lo que están haciendo”, afirmó.

Sobre la preparación previa al evento, Bilat explicó que la invitación a formar parte de la Fiesta de la Playa del Thompson generó una fuerte expectativa. “Cuando me comentaron de incorporar al chamamé a la cartelera fue tremendo. Hubo muchas emociones por nuestro sueño musiquero”, concluyó.

La participación del chamamé en la Fiesta de la Playa del Thompson se consolidó como una propuesta que acercó la música del litoral a un público diverso y reafirmó su lugar dentro de los eventos culturales de la capital entrerriana.