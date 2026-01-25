Enzo Barzola abrió el segundo día de la Fiesta de la Playa: “Siempre quiero conectar con el público”

En la segunda jornada de la Fiesta de la Playa que se vive este domingo en el Balneario Thompson de Paraná, el artista Enzo Barzola fue el encargado de abrir la escena musical ante un público expectante. En diálogo con Elonce, el músico compartió sus sensaciones antes de subir al escenario y habló sobre su crecimiento dentro de la escena local y la conexión con el público.

“Muy feliz de estar acá con los pibes. Estamos activos y motivados para arrancar”, dijo. El artista se mostró agradecido por la respuesta de quienes lo siguen, destacando que su música está cada vez más presente en la ciudad y la región. “Gracias a Dios por todo lo que nos está pasando en este último momento. Este es un show para transmitir, bailar, llorar. Conectar con el público es de las cosas que más tengo en la cabeza siempre”.

Energía, público y música local

Barzola describió la importancia de eventos como la Fiesta de la Playa para artistas emergentes: “Que la gente se siga sumando y siga escuchando mi música es lo primordial. Estoy agradecido con Masivo Producciones y a la Municipalidad por la oportunidad”, remarcó, enfatizando la oportunidad que significan estas jornadas para dar visibilidad a quienes están construyendo su carrera desde lo local hacia afuera. La presencia de su equipo y el apoyo de la audiencia lo entusiasman para seguir creciendo y expandiendo su propuesta musical.

2do día de la Fiesta de la Playa Thompson Paraná 2026 - Entrevistamos a Enzo Barzola antes del show

Con un escenario que combina playa, música y verano, la Fiesta continúa atrayendo a miles de personas este domingo, con una grilla que incluye también a otros artistas y DJs que animan la tarde y la noche. La jornada tiene como eje un recorrido que mezcla ritmo, entretenimiento y clima festivo frente al río Paraná.

Conexión con el público y proyección

Barzola también habló sobre su vínculo con la audiencia y sus proyectos futuros: manifestó la intención de seguir produciendo música y contenido que conecte con quienes lo siguen. Señaló que este tipo de eventos les permite “seguir trabajando y metiéndole para llegar a lo que queremos” y que el contacto directo con la gente es fundamental para su crecimiento artístico.

Asimismo, destacó que la Fiesta de la Playa no solo ofrece un espacio para bailar y disfrutar del verano, sino que también potencia a los artistas locales dentro de una propuesta cultural más amplia, donde la música, el deporte y las actividades recreativas conviven en un entorno natural concurrido durante toda la jornada.

Mirando hacia el futuro y con la energía recargada tras su presentación, Barzola anticipó sus planes para el año, asegurando que “sacar música y contenido está firme para este 2026” como parte de su crecimiento artístico.

La actuación de Barzola forma parte de una programación que seguirá hasta el anochecer, con otros shows en vivo y una agenda pensada para mantener el ritmo de la Fiesta con un cierre musical que promete ser multitudinario.