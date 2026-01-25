 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Se vive la segunda jornada de la Fiesta de la Playa, hasta la medianoche en el Thompson

La Fiesta de la Playa continúa su segunda jornada este domingo hasta el anochecer en el Balneario Thompson, con clima caluroso, shows en vivo y una gran convocatoria de público.

25 de Enero de 2026
La gente ya comenzó a disfrutar de los shows en vivo.
La gente ya comenzó a disfrutar de los shows en vivo. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta de la Playa continúa su segunda jornada este domingo hasta el anochecer en el Balneario Thompson, con clima caluroso, shows en vivo y una gran convocatoria de público.

La Fiesta de la Playa continúa este domingo con su segunda jornada que se extenderá hasta el anochecer en el Balneario Thompson de Paraná, donde miles de paranaenses y visitantes se reúnen para disfrutar de música, playa y diversión en familia. Tras la finalización de la parte deportiva al mediodía, con la entrega de premios a los deportistas que participaron, el predio vuelve a llenarse de gente ansiosa por vivir la noche de cierre de esta segunda edición del evento. El público ya disfrutó del show de Enzo Barzola.

Clima y ambiente: calor y alegría en la playa

El clima acompañó nuevamente, con una tarde calurosa que llevó a muchos asistentes a buscar refrescarse en la costa del Thompson, disfrutando de la playa y los espacios recreativos. La atmósfera es de alegría y expectativa, mientras la música en vivo se prepara para tomar protagonismo en el escenario principal. Desde temprano, grupos familiares y jóvenes se acomodaron en distintos sectores del balneario, conversan, comparten momentos y esperan la llegada de los shows programados para la noche.

Llegan los shows en vivo: Pont A Bailar y La T y la M

Hacia la tarde noche, la atención del público se centrará en los espectáculos musicales programados para el cierre. Pont A Bailar (20:45) y La T y la M (21:30) son las principales atracciones que ya se están preparando para subir al escenario y desplegar su energía musical frente a los asistentes. La expectativa es alta, y el público se agrupa cerca del sector de shows para asegurarse un buen lugar mientras cae la tarde.

 

 

Fiesta hasta la medianoche

La Fiesta de la Playa promete extenderse hasta las 00 horas, completando así una jornada intensa de música, baile y diversión. Esta segunda edición parece marcar la consolidación del evento como un atractivo imperdible para la temporada de verano en Paraná.

Temas:

Fiesta de la playa shows en vivo Thompson
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso