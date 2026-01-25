Se vive la segunda jornada de la Fiesta de la Playa, hasta la medianoche en el Thompson

La Fiesta de la Playa continúa este domingo con su segunda jornada que se extenderá hasta el anochecer en el Balneario Thompson de Paraná, donde miles de paranaenses y visitantes se reúnen para disfrutar de música, playa y diversión en familia. Tras la finalización de la parte deportiva al mediodía, con la entrega de premios a los deportistas que participaron, el predio vuelve a llenarse de gente ansiosa por vivir la noche de cierre de esta segunda edición del evento. El público ya disfrutó del show de Enzo Barzola.

Clima y ambiente: calor y alegría en la playa

El clima acompañó nuevamente, con una tarde calurosa que llevó a muchos asistentes a buscar refrescarse en la costa del Thompson, disfrutando de la playa y los espacios recreativos. La atmósfera es de alegría y expectativa, mientras la música en vivo se prepara para tomar protagonismo en el escenario principal. Desde temprano, grupos familiares y jóvenes se acomodaron en distintos sectores del balneario, conversan, comparten momentos y esperan la llegada de los shows programados para la noche.

Llegan los shows en vivo: Pont A Bailar y La T y la M

Hacia la tarde noche, la atención del público se centrará en los espectáculos musicales programados para el cierre. Pont A Bailar (20:45) y La T y la M (21:30) son las principales atracciones que ya se están preparando para subir al escenario y desplegar su energía musical frente a los asistentes. La expectativa es alta, y el público se agrupa cerca del sector de shows para asegurarse un buen lugar mientras cae la tarde.

Fiesta hasta la medianoche

La Fiesta de la Playa promete extenderse hasta las 00 horas, completando así una jornada intensa de música, baile y diversión. Esta segunda edición parece marcar la consolidación del evento como un atractivo imperdible para la temporada de verano en Paraná.