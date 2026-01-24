Gabi Isasi cerró los shows de la primera noche de la Fiesta de la Playa del Thompson

La Fiesta de la Playa del Thompson tuvo su primera noche de cierre con la presentación la cantante Gabi Isasi. Los espectáculos musicales se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco del ciclo Nuestras Fiestas, una propuesta destinada a difundir celebraciones provinciales, regionales, culturales, deportivas y artísticas que distinguen a Entre Ríos y la región.

La joven artista Gabi Isasi deleitó con temas propios y covers de conocidos temas como “Háblame de ti” y “Con otra”. “Es una responsabilidad cerrar la noche”, había asegurado la entrerriana, sobre todo luego de un show como fue el de Mario Pereyra.

Fiesta de la Playa Thompson Paraná 2026 - Gabi Isasi

“Estoy muy contenta porque es una confianza que me tienen y canto porque es lo que amo, me divierto, me gusta que la gente lo haga conmigo”, aseguró. Además, comentó que hace seis meses es solista. “Estoy con mi proyecto y me está yendo mejor de lo que pensaba. Mi manager Oscar siempre está metiéndole garra y confianza”, subrayó.

Gabi Isasi. Foto: El Once

Sobre el 2026 reconoció: “Hay muchos proyectos pero voy paso a paso, quiero que la vida me sorprenda todos los días”. “Quiero agradecer a las familias, a las familias de los músicos porque ellos son el pilar de todos mis proyectos y mis esfuerzos”, relató.

Fiesta de la Playa Thompson 2026 Paraná - Entrevista con Gabi Isasi

Mario Pereyra vibró al ritmo de la cumbia

Apenas subió al escenario principal, Mario Pereyra interpretó "Conciencia" y luego instó al pueblo sabalero con "Leña seca" y "Paloma ajena". Luego fue el turno de "Solo heridas", mientras que antes de entonar “A ti”, el cantante santafesino se dirigió a la gente y remarcó: “Qué lindo marco de público, grande ese aguante”. Posteriormente cantó “Vagabundo” y “Carta a María”, que se llevó todo el aliento del público.

En la previa a su show durante la primera noche de celebración, el histórico artista de la movida tropical aseguró: "Somos muy locales acá, desde hace muchos años". Además, señaló que la música tropical "está en un muy buen nivel" y destacó su llegada a todo el país.

“Disfruto mucho del cariño del público. Cuando se puede trato de acercarme y conformarlos a todos. A veces, en situaciones de mucha gente, no se puede, pero tratamos de atenderlos a todos, estar con ellos, participarlos”.

Mario Pereyra hizo vibrar la Fiesta de la Playa del Thompson

Los testimonios del público

Una adolescente santafesina, Milagros, llegó a la Fiesta de la Playa junto a sus tíos. “La estoy pasando bien y voy a volver, me encanta Paraná”, afirmó. Otra niña, de Santo Tomé, contó que la está pasando muy bien y que volverán el domingo para ver a La T y la M.

En un puesto gastronómico, una mujer contó que junto a sus amigas llegaron temprano a la playa. “Vinimos con las mamás de la escuela de nuestros hijos, algo diferente. Los niños no están, solo las mamás”, explicó entre risas.

Una joven madre relató que llegó desde Sauce Montrull y que junto a su familia y a sus amigos “la están pasando muy lindo”. “Es hermoso el lugar, vamos a cenar y seguir. Los niños la pasaron re lindo”, señaló.

Fiesta la Playa del Thompson: más testimonios

En otro espacio del patio gastronómico, un grupo de tres amigas bailan al ritmo de la música de BZRP. “Estamos pasando espectacular. Mañana volvemos, hay after”, comentaron.

Otra mujer, que también se mostró bailando, afirmó que la fiesta “es lo mejor que pudo haber pasado” este último tiempo. “No pagamos un peso y vinimos a disfrutar la música, vinimos con mi familia y con mi amiga”, dijo.

Fiesta la Playa del Thompson: así se disfruta en el balneario de Paraná

Su amiga señaló que “es un lindo evento y tranquilo” y adelantó que vuelven el domingo. “Mañana le metemos playa”, aseguró entre risas.

Por su parte, una familia de Ushuaia viajó hasta Paraná por turismo y se enteró de la Fiesta de la Playa. “Es espectacular”, aseveraron. “Llegamos el miércoles a Paraná y vimos la Casa de Gobierno” , contaron.

Dos jóvenes amigas explicaron que llegaron a las cinco de la tarde y analizan quedarse al after. “No sabemos por la vestimenta, cómo van a venir vestidos todos”, dijeron entre risas.

“La estamos pasando de diez. Llegamos a las siete y la estamos pasando hermoso, está muy lindo el Thompson. Mario Pereyra la rompió, somos re fanáticas y cuando podemos vamos a verlo”, dijeron.

Además felicitaron a la organización por la fiesta y por la playa. “Mañana volvemos, Lorena y Moni van a estar”, aseguraron las amigas.

Fiesta la Playa del Thompson: testimonios

La música litoraleña de Juan Manuel Bilat

El músico entrerriano Juan Manuel Bilat destacó la respuesta del público ante la presencia del chamamé en la Fiesta de la Playa del Thompson. En diálogo con Elonce, valoró la inclusión de la música del litoral en una cartelera diversa y el acompañamiento del público de Paraná y la región.

Juan Manuel Bilat celebró la presencia del chamamé en la Fiesta del Thompson

Además, durante la jornada se presentaron DJ Luciano Lux; Martín Carmarán; DJ Pachi y Mario Pereyra, quien brindó un show cumbiero y de la movida tropical para toda la familia.

La Fiesta de la Playa siguió sumando público este sábado en el balneario Thompson, en la capital entrerriana, donde el calor intenso y la música en vivo marcaron el pulso de una jornada que convoca a familias, grupos de amigos y emprendedores locales. Con DJs ya en acción y una grilla de artistas que se fue desarrollando sobre el escenario principal, el predio de arena comenzó a poblarse de familias y grupos de amigos a medida que caía la noche.

Hubo actividades deportivas junto al río, DJs en vivo, espacios para niños y patio de comidas.

Cómo sigue la fiesta de la playa

Este domingo será el turno de DJ Gastón Galarraga; Enzo Barzola ; DJ Samuel Scalise; DJ Nono; Horacio Gatian; Pont a Bailar y La T Y La M.

Actividades deportivas

SUP

- 9:30: iniciación al sup

- 11 hs: clases de sup

- 14 hs: paseo panorámico en SUP

- Para todas las edades desde los 7 años

Airbadminton

Domingo desde las 16.00 a 20.00 hs, con muestreo de la actividad al público general

Más imágenes

Gabi Isasi. Foto: El Once

Gabi Isasi. Foto: El Once