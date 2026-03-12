El impacto de la gripe aviar y los costos en la producción del pollo

REDACCIÓN ELONCE
El precio del pollo y la situación actual de la producción avícola en Argentina fueron analizados por el director ejecutivo de CEPA, Carlos Sinesi, quien explicó cómo influyen la gripe aviar, el clima y los costos del sector en el mercado.
El precio del pollo y la actualidad de la producción avícola fueron los ejes de una entrevista realizada a Carlos Sinesi, director ejecutivo de CEPA. El referente del sector analizó el escenario productivo y comercial del país, marcado por brotes de gripe aviar que impactan en las exportaciones y por factores climáticos que afectan la producción.
Al comenzar la entrevista, Sinesi explicó que el año había iniciado con buenas perspectivas para la industria avícola, especialmente por la posibilidad de recuperar mercados internacionales. Sin embargo, la aparición de casos de influenza aviar alteró ese panorama y obligó a revisar estrategias de exportación.
“A ver, en realidad comenzó el año bien, con un consumo normal y quizás incremental porque la carne de pollo permite acceder a todos los bolsillos, como siempre decimos, desde los productos más baratos, como pueden ser las alas, hasta los productos más caros, que pueden ser las supremas o productos que tienen preparaciones”, explicó el directivo.
Brotes de gripe aviar y freno a las exportaciones
El representante de CEPA indicó que el sector esperaba consolidar la apertura de mercados clave para la producción avícola argentina, lo que hubiera significado un impulso importante para las exportaciones. “Estaba arrancando un buen año en ese sentido, con la posibilidad de la apertura de tres mercados para nosotros importantes, porque Chile nos vino a ver en febrero, porque la Unión Europea nos había dado ya el ok a partir del primero de marzo, y porque íbamos a tener la posibilidad dentro de una misión oficial de las autoridades argentinas de visita a China y que eso pudiera ser el primer paso para la reapertura del mercado”, detalló.
No obstante, la detección de brotes de gripe aviar modificó el escenario comercial. “Lamentablemente todo esto, a partir del 19 de febrero, que tuvimos los brotes en aves comerciales, otra vez nos hizo detener, es un paso para atrás y hay que comenzar nuevamente a trabajar sobre los distintos mercados”, afirmó. Sinesi explicó que el cierre de algunos destinos no responde a decisiones comerciales sino a protocolos sanitarios internacionales. Según indicó, los certificados sanitarios de determinados países establecen que el país exportador debe estar libre de influenza aviar, lo que impide continuar con los envíos cuando se detectan brotesEl impacto del clima en el precio del pollo
Otro de los factores que influyen en el precio del pollo es el clima. Durante los meses de verano, las altas temperaturas afectan el crecimiento de las aves y reducen el peso final con el que llegan al mercado. “Los meses de enero y febrero, y en algunos casos marzo también, los animales por el calor no llegan al peso normal que tenemos durante el año, que es alrededor de tres kilos vivos”, explicó. El directivo agregó que las olas de calor impactan directamente en la producción. “Tengamos en cuenta que si estamos midiendo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es alrededor de 35 grados, un galpón que está en Entre Ríos, básicamente tiene que estar alrededor de 50 grados”. Según indicó, estas condiciones generan que los pollos consuman menos alimento y que el peso promedio de la producción disminuya. “Normalmente se pierden 400 gramos en promedio de toda la producción”, señaló.
Consumo interno y comparación con la carne vacuna
El director ejecutivo de CEPA también se refirió al comportamiento del consumo interno y a la relación entre el precio del pollo y el valor de otras proteínas, como la carne vacuna. “Hay un tema que lo tenemos que tener en cuenta, mientras los precios de la carne vacuna se mantenga dentro de estos valores, se va a estar manteniendo dentro de estos valores también”, indicó.
En ese sentido, mencionó que el pollo continúa siendo una de las proteínas más accesibles para el consumidor argentino. Según detalló, el pollo entero ronda actualmente los 3.800 pesos por kilo, mientras que algunos cortes trozados mantienen precios similares a los del año anterior.
El referente también aportó ejemplos de precios en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en Paraná, donde los valores pueden variar según el comercio o la zona.
Costos de producción y desafíos del sector
Además del impacto sanitario y climático, la industria avícola enfrenta desafíos vinculados a los costos de producción. El principal componente, según explicó Sinesi, sigue siendo la alimentación de las aves. “Hoy los principales costos que estamos afrontando siempre es el alimento, que no necesariamente hoy está en valores comparativos altos con respecto a otros momentos, pero sí tiene una incidencia importante el alimento balanceado, el maíz y la soja”, detalló.
A esto se suman cuestiones estructurales como la carga impositiva y el acceso al financiamiento, factores que, según indicó, influyen en las posibilidades de crecimiento del sector. El directivo señaló que el sector productivo espera definiciones en materia económica que permitan mejorar la competitividad de la industria. En ese contexto, remarcó que el acceso al crédito resulta fundamental para impulsar inversiones y ampliar la capacidad productiva.
Finalmente, Sinesi sostuvo que, pese a las dificultades, el pollo sigue siendo una alternativa clave en la mesa de los argentinos por su relación entre precio y valor nutricional, lo que mantiene firme su demanda en el mercado interno.