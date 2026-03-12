Días estables, temperaturas de verano, fin del bloqueo atmosférico y llegada de tormentas: pronóstico del tiempo

El pronóstico del tiempo para Paraná y Entre Ríos constaría de varios días con condiciones estables, temperaturas cálidas y cielo parcialmente nublado, aunque el escenario podría cambiar desde el martes, con la llegada de tormentas de variada intensidad, según anticipó el meteorólogo Sergio Jalfin, en su charla con el programa "Moviendo el avispero" que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Durante una entrevista, el especialista detalló que la región atraviesa un período de estabilidad atmosférica provocado por un sistema anticiclónico que domina el centro-este del país y que, por el momento, mantiene alejadas las lluvias.

En este contexto, señaló que las jornadas venideras, presentarán temperaturas en ascenso, con máximas cercanas o superiores a los 30 grados, configurando una especie de “veranito” en la transición entre el verano y el otoño.

Días cálidos y estabilidad atmosférica

De acuerdo con el meteorólogo, las condiciones actuales responden a un patrón meteorológico que genera poca variación en el estado del tiempo en la región, según señaló en referencia al bloqueo atmosférico instalado en la zona hace varios días.

“Seguimos con condiciones de tiempo algo nublado y tardes cálidas. Tenemos a esta hora 26 grados en Paraná y para mañana una máxima prevista de 30 grados”, explicó Jalfin a Elonce al describir la situación actual.

Según el pronóstico, el sábado también se presentará con características similares, con una temperatura máxima cercana a los 30 grados y cielo parcialmente nublado.

El domingo, en tanto, las temperaturas podrían subir un poco más, con valores entre 31 y 32 grados, mientras que el lunes se espera que el termómetro alcance los 33 grados, consolidando una seguidilla de jornadas cálidas en la región.

El bloqueo atmosférico que impide las lluvias

Uno de los aspectos centrales que explicó el meteorólogo fue el fenómeno atmosférico que actualmente condiciona el clima en la zona.

“Estamos siendo influenciados por un bloqueo atmosférico. Esto es el dominio de un sistema anticiclónico que está ubicado frente a la costa de la provincia de Buenos Aires”, detalló a Elonce.

Según precisó, este sistema tiene un amplio radio de influencia que abarca la provincia de Buenos Aires, el centro-este del país, gran parte de Santa Fe, Entre Ríos, sectores de Corrientes, Uruguay y el Río de la Plata.

La presencia de este anticiclón provoca estabilidad atmosférica, predominio de viento del este y temperaturas relativamente constantes. “Habrán notado que casi todos los días estamos más o menos iguales en cuanto al estado del tiempo y temperaturas”, indicó.

Contrastes climáticos en el país

Mientras el litoral se mantiene con escasas lluvias, otras regiones del país atraviesan una situación completamente diferente. El especialista explicó que el mismo sistema atmosférico que impide la formación de tormentas en el litoral favorece su desarrollo en otras zonas de Argentina.

“La contrapartida es que este sistema anticiclónico impide la formación de lluvias en esta región sur del litoral y provincia de Buenos Aires, pero todo lo que es el centro oeste del país, provincias de Cuyo y el noroeste, se ven favorecidas por el proceso inverso con generación de tormentas casi todos los días”, señaló.

Esto explica por qué en las últimas jornadas se registraron precipitaciones muy intensas en algunas provincias del norte. De hecho, Jalfin mencionó el caso de Santiago del Estero y Tucumán, donde las tormentas dejaron acumulados superiores a los 200 milímetros y provocaron inundaciones en varios sectores.

Cuándo cambiará el tiempo

El panorama meteorológico comenzará a modificarse entre el domingo y el lunes, cuando el bloqueo atmosférico empiece a debilitarse. Según el especialista, esto permitirá que los frentes fríos provenientes desde la Patagonia avancen hacia el norte del país.

“Entre domingo y lunes se rompe este bloqueo atmosférico y empiezan a progresar los frentes fríos desde la Patagonia hacia el norte bonaerense, el litoral y Uruguay”, explicó el meteorólogo al dialogar con el programa "Moviendo el avispero" que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Ese proceso marcará el final de la estabilidad prolongada que se viene registrando en la región. A partir de allí, el ambiente cálido y húmedo que dominará la zona favorecerá la formación de tormentas.

Tormentas posibles el martes y el viernes

De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo, el primer episodio de inestabilidad importante podría registrarse el martes. “Se prevé la formación de tormentas que pueden ser fuertes tanto el martes y después otro frente frío para el viernes que puede generar también tormentas de variada intensidad”, indicó a Elonce.

Las tormentas, según aclaró, serán de rápido desplazamiento, aunque en algunos sectores podrían presentarse con mayor intensidad.

Por esa razón, recomendó prestar atención a esas dos jornadas en particular, ya que podrían registrarse precipitaciones significativas o fenómenos localmente intensos.

¿Habrá ola de calor en la región?

En los últimos días surgieron versiones que advertían sobre la posibilidad de una ola de calor en el país. Sin embargo, Jalfin descartó que esa situación se registre en el litoral.

“No creo que haya ola de calor en Entre Ríos. Por ahí un poco más en el noreste de Argentina, en Paraguay o el sur de Brasil es probable que aumenten un poco más las temperaturas”, explicó.

En cambio, en el sur del litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires, las marcas térmicas no alcanzarían valores extremos.

Marzo, un mes de alta variabilidad climática

El meteorólogo también se refirió a la complejidad que representa esta etapa del año para los pronosticadores. Según explicó, los meses de transición entre estaciones suelen presentar una mayor variabilidad atmosférica. “Cuando estamos en un cambio de estación hay mucha más variabilidad que dentro mismo del invierno o del verano”, señaló.

En ese sentido, indicó que marzo y abril suelen caracterizarse por cambios repentinos en las condiciones del tiempo. Esto explica por qué pueden alternarse días cálidos con episodios de tormentas o descensos de temperatura en períodos relativamente cortos.

Fin de semana al aire libre

De cara al fin de semana, el panorama meteorológico aparece favorable para quienes planean actividades al aire libre. El especialista resumió que las condiciones generales serán buenas, con ambiente cálido y escasa probabilidad de precipitaciones.

“A tener en cuenta martes y viernes. El resto de los días en general con buen tiempo y ambiente cálido o caluroso en Paraná y sus alrededores”, concluyó en sus declaraciones a Elonce.

De esta manera, el pronóstico del tiempo para Paraná y Entre Ríos anticipa varios días con clima agradable antes de un posible cambio de escenario hacia la próxima semana, cuando el avance de frentes fríos podría traer tormentas a la región.