"Los paranaenses necesitábamos este tipo de eventos", dijo una emprendedora en la Fiesta de la Playa del Thompson

Elonce dialogó con personas del público y con emprendedores que ofrecen una amplia variedad de productos gastronómicos. Resaltan la importancia de este tipo de eventos. "Es necesario un evento de esta índole en la ciudad", sostuvo otra comerciante.

24 de Enero de 2026
Emprendedores gastronómicos destacan la importancia de este tipo de eventos
Emprendedores gastronómicos destacan la importancia de este tipo de eventos Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

Elonce dialogó con personas del público y con emprendedores que ofrecen una amplia variedad de productos gastronómicos. Resaltan la importancia de este tipo de eventos. "Es necesario un evento de esta índole en la ciudad", sostuvo otra comerciante.

En el marco de la Fiesta de la Playa del Thompson, una vecina de Paraná dialogó con Elonce y reflexionó: “Está genial, quiero que la pasemos en paz, la conducta depende de nosotros. Disfrutemos, no nos quejemos”. Además, repasó la variada y cargada agenda cultural que ofrece la ciudad durante el verano.

 

En este sentido, aseveró: “Estos eventos le dan mucho trabajo a mucha gente, emprendedores, patio gastronómico, la movida que se genera en Paraná, ya sea para los turistas o para los paranaenses. Este país es hermoso”.

 

Foto: El Once
Foto: El Once

 

 

Fiesta de la Playa Thompson Paraná 2026 - Recorremos los puestos gastronómicos

Es de destacar la presencia de los adolescentes y jóvenes, además de familias que disfrutan de la playa y de la fiesta.

 

Foto: El Once
Foto: El Once

 

La responsable de un puesto gastronómico explicó que se instalaron cerca de las 9 de la mañana. “Ahora hay mucho más movimiento. Es increíble cómo empieza a llegar la gente”, sostuvo.

 

“El balance es muy positivo, en lo que va de la noche está llena la playa, la verdad que super bien, nos quedamos hasta después de la medianoche”, dijo otra emprendedora que ofrece hamburguesas, bondiolas y papas.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

“Se presta la noche, está hermosa la playa, a disfrutar”, agregó y aseguró: “Los paranenses necesitábamos este tipo de eventos, lo hablábamos entre en el grupo de gastronómicos. Nos dan la oportunidad a muchos food trucks para participar no solo acá, sino en el anfiteatro, en los festivales de Premate”.

 

La amplia gama de eventos, reconoció, “da trabajo porque detrás de nosotros hay alrededor de 400 familias, porque no solo tenemos gastronómicos, sino también están los emprendedores”.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

 

Durante el sábado de noche, en su local trabajan entre siete y diez personas.

 

Un joven de Diamante llegó a Paraná exclusivamente a la Fiesta de la Playa del Thompson. “La estamos pasando de 10, de primera. Nos quedamos hasta que termine a las 6 de la mañana. Estamos disfrutando porque venimos seguido a Paraná por las fiestas y nos trata muy bien”, detalló.

 

En tanto, el trabajador de un puesto de helados contó a Elonce que “se vendió bastante, con la cantidad de gente que hay”.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

“Arrancamos a las dos y ahora estamos hasta que cierre. Mañana nuevamente. Está muy lindo todo, la verdad, hay que hacerlo más seguido”, sostuvo.

 

Lorena, otra emprendedora gastronómica, reconoció que fue una jornada muy calurosa pero, a pesar del clima, fue “muy buena”. Asimismo, destacó la convocatoria de los medios, de la municipalidad, de Masivo Producciones y la respuesta de la gente.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

 

“El balance de la jornada fue muy positivo. Es necesario un evento de esta índole en la ciudad, este lugar maravilloso cómo ha quedado restaurado, divino, para que el paranaense y nuestros turistas nos visiten y disfruten de este río, de esta playa, de la ciudad que está tan linda”, sinceró.

 

La mujer ofrece productos de cocina regional a leña, como sándwiches de vacío desmenuzado, de asado, choripanes, empanadas fritas.

 

Asimismo, la mujer agradeció a El Once por el acompañamiento de siempre.

