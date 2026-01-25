Fiesta de la Playa: grilla musical completa y horarios de la segunda jornada

Grilla y horarios. Con una segunda y última jornada marcada por el buen clima, la Fiesta de la Playa vive este domingo una tarde y noche a puro sol, música y diversión para toda la familia en el Balneario Thompson de Paraná. Tras una convocatoria multitudinaria el sábado, el evento se encamina a un cierre con una nutrida grilla artística y gran expectativa del público.

La actividad musical comenzó a las 12.30, cuando DJ Gastón Galarraga se encargó de ponerle ritmo y energía a la tarde, acompañando a los asistentes que llegaron temprano para disfrutar del predio al aire libre y la propuesta recreativa. A medida que avance la jornada, se espera una creciente afluencia de público para vivir la tardenoche a puro baile.

Artistas y horarios para la tardenoche

La programación continuará con Enzo Barzola, que subirá al escenario desde las 18. Luego será el turno de DJ Samuel Scalise, desde las 19, preparando el clima para los shows centrales de la noche.

Los shows más esperados y el gran cierre

A las 20, se presentará Horacio Gaitán, y a las 20.45 llegará el momento de Pont A Bailar, con una propuesta pensada para levantar al público antes del plato fuerte. Desde las 21.30, el escenario principal recibirá a La T y la M, uno de los shows más esperados de la jornada. El cierre estará a cargo de DJ Nono, quien musicalizará la fiesta luego de las 22.30.

Más de 8.000 personas en la primera jornada

La jornada del sábado fue un éxito, con una asistencia estimada en más de 8.000 personas, que disfrutaron de las presentaciones de Mario Pereyra, Juan Manuel Bilat y Gabi Isasi, entre otros artistas. Con ese antecedente y un clima ideal, la Fiesta de la Playa se prepara para despedirse a lo grande este domingo en la capital entrerriana.