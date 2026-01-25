La T y La M y Pont a Bailar animarán una nueva jornada de la Fiesta de la Playa en el Thompson

La Fiesta de la Playa continuará este domingo en el balneario Thompson, en Paraná, luego de una jornada que convocó a más de 8.000 personas y confirmó el éxito de una propuesta que combina música, deporte y verano a la vera del río. Con altas temperaturas y un clima festivo, el predio volverá a llenarse de familias y grupos de amigos que buscan refrescarse y disfrutar al aire libre.

La grilla del domingo incluirá la presentación de La T y La M y el show de Pont a Bailar, además de una amplia variedad de artistas y DJs que animarán el escenario principal durante toda la jornada. Desde la organización destacaron que el Thompson se consolida como uno de los puntos de encuentro más convocantes del verano entrerriano.

Más de 8.000 asistentes en la Fiesta de la Playa

Una noche vibrante en el Thompson

El sábado, la Fiesta de la Playa vivió una jornada marcada por el calor intenso y la gran respuesta del público. La noche tuvo como cierre la presentación de la joven cantante entrerriana Gabi Isasi, quien deleitó con temas propios y reconocidos covers. “Es una responsabilidad cerrar la noche”, había expresado la artista, luego de un show que mantuvo la atención del público hasta el final.

Fiesta de la Playa

Previamente, Mario Pereyra hizo vibrar al balneario con un repertorio cargado de clásicos de la cumbia. Desde los primeros acordes, el cantante santafesino logró una conexión inmediata con la gente, que acompañó cada tema con palmas, baile y coros, en una noche que se extendió hasta pasada la medianoche.

También tuvo su espacio la música del Litoral, con la presentación del entrerriano Juan Manuel Bilat, quien destacó la respuesta del público ante la presencia del chamamé en una propuesta pensada para todos los gustos y edades.

Gabi Isasi cerró la primera noche de la Fiesta de la Playa

Calor, música y actividades para toda la familia

Durante la tarde y la noche del sábado, el Thompson fue escenario de DJs en vivo, actividades deportivas junto al río, espacios recreativos para niños y un amplio patio gastronómico. El calor fue protagonista, pero lejos de desalentar al público, potenció las ganas de acercarse al agua, compartir mates y disfrutar de una jornada bien veraniega.

Mario Pereyra brilló en la Fiesta de la Playa

Desde la organización remarcaron que la Fiesta de la Playa está pensada como un espacio inclusivo y familiar, donde el río, la música y el encuentro se combinan para ofrecer una experiencia completa.

LA T y la M

Cronograma del domingo

Este domingo 25 de enero, el escenario contará con la participación de DJ Gastón Galarraga, Enzo Barzola, DJ Samuel Scalise, DJ Nono, Horacio Gatian, Pont a Bailar y el cierre a cargo de La T y La M.

Pont a Bailar

Además, se desarrollarán actividades deportivas como SUP, con iniciación, clases y paseos panorámicos para todas las edades desde los 7 años, y airbadminton, que se realizará sábado y domingo de 16 a 20, con demostraciones abiertas al público.

Tránsito y estacionamiento

La Municipalidad dispuso un operativo especial de tránsito para garantizar una circulación ordenada. El ingreso vehicular será exclusivamente por calle Augusto Bravard desde Avenida Ramírez. Para la salida, se podrá continuar por Bravard hacia calle Raúl Patricio Solanas o dirigirse hacia la rotonda de Puerto Sánchez y subir por Paul Harris para retomar Avenida Ramírez.

Habrá dos zonas de estacionamiento: una en el sector del Espigón, destinada a personas con movilidad reducida, y otra en la zona de la rotonda de Puerto Sánchez, lindera al predio de la Fiesta.

Con música, río y calor, la invitación está hecha para acercarse al Thompson y vivir una nueva jornada de la Fiesta de la Playa.

Cómo fue la noche de sábado

