Sociedad Alerta amarilla por temperaturas extremas

Domingo con calor intenso y máximas de 36 grados: cómo estarán los próximos días

25 de Enero de 2026
Domingo con calor intenso
El SMN mantiene la alerta amarilla por temperaturas extremas en Entre Ríos. Este domingo la máxima llegará a 36 grados en Paraná y el calor continuará durante toda la semana, con registros que podrían alcanzar los 38 grados.

Tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla por temperaturas extremas para Entre Ríos y otras provincias del centro y este del país. Este domingo se espera una jornada muy calurosa, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima que alcanzará los 36.

Alerta por temperaturas extremas
Alerta por temperaturas extremas

La advertencia emitida por el organismo nacional señala que el calor puede tener un impacto leve a moderado en la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

 

En Paraná, el calor continúa siendo agobiante y no se prevén lluvias en el corto plazo. Según el SMN, las condiciones extremas se intensificarán entre lunes y martes.

Calor en Paraná Foto: Elonce

Cómo estarán los próximos días

El calor no da tregua en la capital entrerriana y la región. De acuerdo al pronóstico oficial, se espera una semana marcada por temperaturas muy elevadas, con máximas que oscilarán entre los 36 y 38 grados, y escasas probabilidades de alivio térmico.

 

El lunes será una de las jornadas más sofocantes, con una máxima prevista de 38°C y una mínima de 24°C. Hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados, con probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40%.

 

Para el martes, se anticipa un día inestable, con tormentas durante gran parte de la jornada, una máxima de 37°C y mínima de 23°C. El miércoles el calor persistirá, con una máxima de 35 grados y baja probabilidad de lluvias.

 

En tanto, el jueves y viernes se mantendrán condiciones similares, con máximas de 37 y 36 grados, cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas a la vista.

 

Temas:

Alerta Amarilla SMN Servicio Meteorológico Nacional
