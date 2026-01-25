Domingo con calor intenso y máximas de 36 grados: cómo estarán los próximos días

El SMN mantiene la alerta amarilla por temperaturas extremas en Entre Ríos. Este domingo la máxima llegará a 36 grados en Paraná y el calor continuará durante toda la semana, con registros que podrían alcanzar los 38 grados.
Tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla por temperaturas extremas para Entre Ríos y otras provincias del centro y este del país. Este domingo se espera una jornada muy calurosa, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima que alcanzará los 36.
La advertencia emitida por el organismo nacional señala que el calor puede tener un impacto leve a moderado en la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
En Paraná, el calor continúa siendo agobiante y no se prevén lluvias en el corto plazo. Según el SMN, las condiciones extremas se intensificarán entre lunes y martes.
Cómo estarán los próximos días
El calor no da tregua en la capital entrerriana y la región. De acuerdo al pronóstico oficial, se espera una semana marcada por temperaturas muy elevadas, con máximas que oscilarán entre los 36 y 38 grados, y escasas probabilidades de alivio térmico.
El lunes será una de las jornadas más sofocantes, con una máxima prevista de 38°C y una mínima de 24°C. Hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados, con probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40%.
Para el martes, se anticipa un día inestable, con tormentas durante gran parte de la jornada, una máxima de 37°C y mínima de 23°C. El miércoles el calor persistirá, con una máxima de 35 grados y baja probabilidad de lluvias.
En tanto, el jueves y viernes se mantendrán condiciones similares, con máximas de 37 y 36 grados, cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas a la vista.