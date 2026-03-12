 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Colón

Siniestro vial en Ruta 135: una joven sufrió lesiones graves tras ser atropellada

12 de Marzo de 2026
Así quedó el auto.
Así quedó el auto. Foto: P.E.R.

Un siniestro vial en Ruta 135 se registró este jueves al mediodía en inmediaciones del kilómetro 4 ½, donde una joven de 20 años resultó con lesiones graves tras ser atropellada por un vehículo. El hecho ocurrió en cercanías de la ciudad de Colón y generó la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

 

De acuerdo con la información preliminar, el episodio involucró a un automóvil marca Hyundai Creta que circulaba por la mencionada ruta bajo la conducción de un hombre de 73 años oriundo de la provincia de Santa Fe. El conductor viajaba acompañado por dos mujeres de 74 y 73 años.

 

 

Por motivos que aún se intentan establecer, el vehículo colisionó con una peatona que se encontraba en la zona, lo que provocó un fuerte impacto que derivó en graves consecuencias para la víctima.

 

Cómo ocurrió el siniestro vial

 

Según los primeros datos recabados en el lugar, el impacto se produjo cuando la joven, domiciliada en el barrio El Brillante, habría intentado cruzar la calzada con dirección hacia la banquina.

 

En ese momento fue alcanzada por la parte frontal del vehículo, lo que generó que cayera violentamente sobre la cinta asfáltica. La violencia del choque motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia que acudieron al lugar del hecho, consignó La Pirámide.

 

El tránsito en el sector debió ser parcialmente asistido mientras se realizaban las primeras actuaciones y se atendía a la persona lesionada.

 

Traslado al hospital y estado de salud

 

Debido a la magnitud del impacto, una ambulancia llegó al lugar y trasladó de inmediato a la joven hacia el hospital de la ciudad de Colón para recibir atención médica.

Según se informó, la víctima presentaba lesiones de carácter grave, por lo que quedó internada bajo observación médica mientras se realizan estudios para determinar el alcance de las heridas sufridas.

siniestro vial ruta 135 lesionada grave
