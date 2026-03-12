Se viene la tercera edición del festival entrerriano de circo

REDACCIÓN ELONCE
Arranca este fin de semana la tercera edición del Festival Entrerriano de Circo con funciones, talleres y seminarios gratuitos en diferentes sedes de Paraná.
La tercera edición del Festival Entrerriano de Circo (FECIR) comienza este viernes en Paraná y se desarrollará durante todo el fin de semana en diferentes sedes de la ciudad. Julieta Zalazar y Emanuel “Chemma” Alasia explicaron a Elonce que habrá funciones gratuitas, talleres y seminarios abiertos para todas las edades, con artistas locales y de otras provincias.
Funciones en barrios y espacios culturales
“Estamos trabajando para que las funciones sean un éxito y llevarlas a todos los barrios o a la periferia de la ciudad”, afirmó Zalazar, acróbata aérea y organizadora del área de danza.
La primera función será mañana a las 18 en el anfiteatro Linares Cardoso del barrio San Agustín, con entrada libre y salida de la gorra. “Este Sistema ayuda a paliar un poco a la familia que no puede pagar una entrada y, sobre todo, a los barrios que a veces no se llega”, agregó Alasia.
Los artistas participantes ofrecerán una variedad de disciplinas circenses: paradas de manos, acróbatas, rueda cyr, trapecio y aro, distribuidas a lo largo de los tres días del festival para garantizar el acceso del público a distintas presentaciones.
Talleres y seminarios abiertos
Además de las funciones, los organizadores confirmaron talleres y seminarios para todo público. “Los profes o los artistas que van a actuar también van a dar seminarios el día sábado. Vamos a tener diferentes disciplinas”, explicó Zalazar.
Entre las actividades se incluyen talleres de parada de manos, acrobacias aéreas y maquillaje artístico. “Están abiertos a todos los niveles”, destacó Emanuel sobre los seminarios.
El sábado se realizará la “noche de gala” en la plaza de las Naciones a las 21, cerrando el festival y mostrando un espectáculo integral para toda la familia, con artistas locales y nacionales, incluidos profesionales formados en Francia que regresan a Paraná para participar.
Motivación y reactivación del arte circense
El objetivo del festival, según sus organizadores, es reactivar la producción de circo en la ciudad post pandemia y acercar el arte a toda la comunidad. “Cualquiera lo puede hacer. Necesitás ganas y entrenamiento, nada más”, afirmó Julieta.
El domingo, el cierre será en el Parque Gazzano a las 18, completando un fin de semana de actividades culturales y circenses en Paraná. Los interesados pueden consultar horarios, talleres y funciones a través del Instagram oficial del festival, donde los organizadores responden todas las consultas y inscripciones.