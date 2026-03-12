 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se viene la tercera edición del Festival Entrerriano de Circo

12 de Marzo de 2026
REDACCIÓN ELONCE

La tercera edición del Festival Entrerriano de Circo (FECIR) comienza este viernes en Paraná y se desarrollará durante todo el fin de semana en diferentes sedes de la ciudad. Julieta Zalazar y Emanuel “Chemma” Alasia explicaron a Elonce que habrá funciones gratuitas, talleres y seminarios abiertos para todas las edades, con artistas locales y de otras provincias.

Funciones en barrios y espacios culturales

Estamos trabajando para que las funciones sean un éxito y llevarlas a todos los barrios o a la periferia de la ciudad”, afirmó Zalazar, acróbata aérea y organizadora del área de danza.

La primera función será mañana a las 18 en el anfiteatro Linares Cardoso del barrio San Agustín, con entrada libre y salida de la gorra. “Este Sistema ayuda a paliar un poco a la familia que no puede pagar una entrada y, sobre todo, a los barrios que a veces no se llega”, agregó Alasia.

Los artistas participantes ofrecerán una variedad de disciplinas circenses: paradas de manos, acróbatas, rueda cyr, trapecio y aro, distribuidas a lo largo de los tres días del festival para garantizar el acceso del público a distintas presentaciones.

 

Talleres y seminarios abiertos

Además de las funciones, los organizadores confirmaron talleres y seminarios para todo público. “Los profes o los artistas que van a actuar también van a dar seminarios el día sábado. Vamos a tener diferentes disciplinas”, explicó Zalazar.

Entre las actividades se incluyen talleres de parada de manos, acrobacias aéreas y maquillaje artístico. “Están abiertos a todos los niveles”, destacó Emanuel sobre los seminarios.

Se viene la tercera edición del festival entrerriano de circo

El sábado se realizará la “noche de gala” en la plaza de las Naciones a las 21, cerrando el festival y mostrando un espectáculo integral para toda la familia, con artistas locales y nacionales, incluidos profesionales formados en Francia que regresan a Paraná para participar.

 

Motivación y reactivación del arte circense

El objetivo del festival, según sus organizadores, es reactivar la producción de circo en la ciudad post pandemia y acercar el arte a toda la comunidad. “Cualquiera lo puede hacer. Necesitás ganas y entrenamiento, nada más”, afirmó Julieta.

 

El domingo, el cierre será en el Parque Gazzano a las 18, completando un fin de semana de actividades culturales y circenses en Paraná. Los interesados pueden consultar horarios, talleres y funciones a través del Instagram oficial del festival, donde los organizadores responden todas las consultas y inscripciones.

