Emprendedores celebran la respuesta de la gente y el movimiento turístico por la Fiesta de la Playa

REDACCIÓN ELONCE
Con ventas que van desde los condimentos hasta la indumentaria deportiva y de playa, los responsables de los stands dialogaron con Elonce y valoraron este tipo de iniciativas. "Esta es la mayor vidriera que tenemos para nuestros productos", sostuvieron.
En la segunda y última noche de la Fiesta de la Playa del Thompson, Elonce se acercó a los stands de emprendedores que ofrecen productos que van desde indumentaria hasta productos alimenticios.
Laura, emprendedora paranaense, dialogó con Elonce y sostuvo: “Estamos sorprendidos con el festejo de los dos días. El Thompson está alucinante y espectacular”.
En cuanto a las ventas señaló que los tops playeros fueron los que más se vendieron, por ello celebró que “hubo buena respuesta de la gente”.
“Quedé sorprendida para bien de este verano. Es espectacular la grilla que hubo. Esperamos la Fiesta del Mate que la va a romper. Esta es la mayor vidriera que tenemos para mostrar nuestros productos”, agregó.
Eliana, otra emprendedora de piedras preciosas, contó que fue una jornada “hermosa” y llena de gente “buena onda”.
Un stand que ofrece mayas, ropa deportiva y mantas contó que fueron dos noches exitosas. “Mucha gente no se vino preparada para la fiesta”, dijo la responsable en relación a la vestimenta y a las ventas.
“Está bueno el espacio para que nos conozcan, tenemos precios accesibles. Siempre pensando en quien viene a la feria, para que los productos estén al alcance y los puedan llevar”, explicó.
Un hombre a cargo de Sabores del Mundo, un stand que ofrece condimentos en polvo, sal del Himalaya, sal marina, brindó una explicación sobre la relación del consumo de sal y el organismo.
La alegría del público durante las dos noches
En la última jornada de actividades, el público se mostró divertido, alegre y agradecido por este tipo de iniciativas. Tal es así, que una mujer pidió “que haya más fiestas de la playa”. “Me quedé hasta las 9 de la mañana de hoy, hay que vivir la vida”, sostuvo.
Además, señaló: “El balneario está divino, me encanta compartir, amigarme con la gente”.
Una joven indicó que la “pasó genial” y que la fiesta “es una linda apuesta para Paraná”. Otro hombre señaló que junto a un amigo llegaron temprano a la playa “para tomar sol y esperar a La T y la M”.
Por su parte, un hombre mayor concurrió a la fiesta junto a su familia. “Ya recorrimos y ahora estamos esperando dar una segunda vuelta. Está muy lindo”, aseguró.
Una joven que trabajó en la logística de la fiesta destacó la colaboración de la gente en los sanitarios y en la entrada. “Está muy bien organizado, felicitamos al municipio y a la policía. Todo fue muy bueno y la gente, a pesar del calor, estuvo trabajando dos días”, afirmaron.