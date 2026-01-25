Desde el Municipio destacaron a la Fiesta de la Playa como un nuevo motor turístico para Paraná

La Fiesta de la Playa se consolidó este fin de semana como uno de los eventos más esperados de la temporada de verano en Paraná. Con una gran afluencia de público, tanto de la ciudad como de otras partes de la provincia y del país, el evento se desarrolló en el popular balneario Thompson de la ciudad. Con un enfoque público-privado, la fiesta busca resaltar tanto las bellezas naturales del lugar como la riqueza cultural y gastronómica de la región.

En ambas jornadas, los asistentes pudieron disfrutar de una variada agenda de actividades que incluyó desde espectáculos deportivos hasta presentaciones de artistas locales. El subsecretario de Producción de la Municipalidad, Oscar Bustamante, destacó: “Este evento, impulsado por la gestión de la intendente Rosario Romero, tiene un carácter masivo y reúne no solo a paranaenses, sino también a turistas de otras provincias. El trabajo en conjunto con los emprendedores gastronómicos de la ciudad ha sido fundamental para lograr este éxito”.

El impulso de la política pública

La organización de la Fiesta de la Playa se enmarca dentro de una serie de políticas públicas de promoción del turismo y el emprendimiento local. La colaboración entre el sector público y privado ha sido clave para la puesta en marcha de este tipo de eventos, que buscan dinamizar la economía local. En este sentido, el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, expresó: “Este tipo de eventos le brindan a los emprendedores locales una plataforma para mostrar lo que hacen y generar nuevas oportunidades de negocio. Es un esfuerzo conjunto para consolidar el turismo como una fuente de empleo y crecimiento para la ciudad”.

La fiesta no solo se ha destacado por su gran cantidad de actividades, sino también por la infraestructura y las obras estratégicas que se han llevado a cabo en el balneario. “El entubamiento del Arroyo de las Viejas, la expansión del borde costero y la mejora de la infraestructura logística han sido determinantes para que el balneario sea un lugar tan concurrido y disfrutado tanto por los paranaenses como por los turistas”, señalaron las autoridades.

Un evento que sigue creciendo

El evento de este fin de semana no solo fue un éxito en cuanto a la cantidad de público, sino también por el impacto económico que generó. En paralelo a los shows y actividades recreativas, los emprendedores del patio gastronómico, que forman parte activa de la fiesta, celebraron la oportunidad que se les brindó de participar.

Con el respaldo de la gestión municipal, que busca consolidar a Paraná como un destino turístico de relevancia, la Fiesta de la Playa se erige como uno de los eventos más importantes del calendario estival. “Este es un ejemplo claro de cómo el turismo no solo beneficia a los visitantes, sino también a toda la comunidad local, generando empleo y crecimiento económico”, concluyeron los funcionarios.

La cita en la Playa Thompson no termina aquí, ya que el calendario continúa con eventos destacados como la Fiesta Nacional del Mate, que promete seguir atrayendo a miles de turistas y seguir posicionando a Paraná como un destino de turismo cultural y gastronómico de primer nivel.