"Amo Paraná y queremos que la gente la pase bien", Horacio Gaitán se presentó en la Fiesta de la Playa del Thompson

Horacio Gaitán en la última noche de la Fiesta de la Playa

En la última noche de la Fiesta de la Playa del Thompson, Elonce dialogó con Horacio Gaitán, artista del ambiente de la cumbia, que se presentó en el escenario mayor.

Ante las cámaras de este medio expresó estar muy contento “de tener esta linda oportunidad de presentarme adelante de tanta gente en Paraná, una ciudad que realmente amo, por eso hicimos el sacrificio y el lugar de poder estar”.

2do día de la Fiesta de la Playa Thompson Paraná 2026 - Horacio Gaitan show

Foto: El Once

Acerca de la relación con la gente que va a escuchar a Gaitán y su banda, el cantante enfatizó que “es lo más lindo del mundo”.

2do día de la Fiesta de la Playa Thompson Paraná 2026 -Entrevistamos a Horacio Gaitan antes del show

“Los que trabajamos de esto, más allá de que siempre ha habido un interés de por medio económico, a nosotros lo que nos encanta son los aplausos, ver cantar a la gente es nuestra mayor satisfacción”, reconoció.

Desde el escenario, Gaitán hizo bailar al público con canciones de Grupo Alegría y La Contra, bandas que el artista conformó previamente, además de covers de canciones que contagian la energía al público. Uno de los temas más renombrados, "Otro día más", sonó hacia el final del recital.

“Queremos que la gente la pase bien, por eso decidimos brindar estas canciones exclusivamente hoy acá en Paraná”, sostuvo.

Sobre el público paranaense en la Fiesta de la Playa del Thompson, aseguró: “Sabemos que es amplio de edades, que hay mucha familia, hay chicos jóvenes, hay un poquito de gente más grande”. En este sentido, aseveró: “Tenemos un show exacto para toda la gente que vino, para todas las edades”.

Además se refirió a la previa de sus shows y reveló: “Hago movimientos para que se vaya el miedo. Siempre me persigno y le pido a Dios que salga todo lindo, que la gente se divierta y que los chicos que están arriba del escenario conmigo también”.

