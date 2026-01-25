El paranaense Benja Calderone cumplió un nuevo sueño y cantó con La T y la M

Momentos de emoción y alegría se vivieron este domingo en la Fiesta de la Playa del Thompson. Es que en medio del show de La T y la M, el paranaense Benjamín Calderone fue invitado a compartir escenario para cantar “Amor de Vago”.

Foto: El Once

Cabe recordar que Benja hizo una campaña en redes sociales para captar la atención de los cantantes de cumbia y que lo invitaran a subir al palco durante este fin de semana. En el video, el adolescente pidió a la gente que lo ayudaran con la difusión, cantó y bailó el estribillo de “Amor de Vago” y tuvo más de cinco mil reproducciones.

Foto: El Once

2do día de la Fiesta de la Playa Thompson Paraná 2026 - Benja con La T y la M

Este domingo, el adolescente lo logró y se mostró emocionado por cantar con dos grandes.

Foto: El Once

Foto: El Once

El pedido en redes sociales conmovió al público, quien comentó la publicación y etiquetó a la banda de cumbia para tener más llegada. Finalmente, el dúo hizo lugar a la solicitud del adolescente, quien sumó un nuevo sueño y va por más.

En 2024, Calderone presentó su nuevo tema “La promesa” y durante el lanzamiento, en el estudio de Elonce, rememoró cómo fue su actuación en “Viví 25 de Mayo”, al subir al escenario invitado por el dúo Roze y cantar ante una multitud.

“Llegamos temprano con mi mamá y mi hermano y consultamos si había una posibilidad de subir; me respondieron que no, pero insistí y finalmente me dijeron que sí”, contó Benja en el programa Mediodía de Noticias.

Benja explicó que la experiencia fue intensa desde lo emocional. “Estaba recontento y re nervioso. Para mí fue una alegría enorme y quiero agradecer por darme otra oportunidad de subir”, expresó.

El adolescente contó que su vocación artística comenzó a una edad temprana y que sueña con dedicarse profesionalmente a la música. “Yo quiero ser de grande cantante. Me gustan la cumbia y el cuarteto”, señaló.

Actualmente, Benja estudia canto con Agustina Arias, una de las voces de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. “Cuando agarro un micrófono en la mano, eso es lo que me gusta hacer, y también darle al público algo que le guste”, explicó.

2do día de la Fiesta de la Playa Thompson Paraná 2026 - La T y la M suben al escenario

Tras su presentación, Benja recibió numerosos mensajes de apoyo a través de redes sociales. “El público me felicita por las redes”, contó, y recordó que puede encontrarse como Benja.

Entre sus aspiraciones, mencionó artistas con los que le gustaría compartir escenario. “Me encantaría cantar con Qué Locura o con Ke Personajes”, dijo, y agregó que uno de sus grandes sueños es presentarse en la Fiesta Nacional del Mate de Paraná.

“Quiero vivir de la música”, expresó con firmeza. En ese camino, destacó el acompañamiento de su entorno más cercano. “Mi familia me felicita y me sigue acompañando para lograr ese sueño”, afirmó.

Benja cursa sus estudios en la Escuela de Educación Técnica N.º 1 ‘General Francisco Ramírez’ y continúa desarrollando su formación artística.