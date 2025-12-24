Benja Calderone presentó su nuevo tema en Elonce: “Quiero vivir de la música”, expresó

El niño paranaense Benja Calderone presentó su nuevo tema “La promesa” y durante el lanzamiento, en el estudio de Elonce, rememoró cómo fue su actuación en “Viví 25 de Mayo”, al subir al escenario invitado por el dúo Roze y cantar ante una multitud.

“Llegamos temprano con mi mamá y mi hermano y consultamos si había una posibilidad de subir; me respondieron que no, pero insistí y finalmente me dijeron que sí”, contó Benja en el programa Mediodía de Noticias.

Benja Calderone cantó junto a Roze (foto Elonce)

Benja explicó que la experiencia fue intensa desde lo emocional. “Estaba recontento y re nervioso. Para mí fue una alegría enorme y quiero agradecer por darme otra oportunidad de subir”, expresó.

Sueños, formación y apoyo familiar

Benja contó que su vocación artística comenzó a una edad temprana y que sueña con dedicarse profesionalmente a la música. “Yo quiero ser de grande cantante. Me gustan la cumbia y el cuarteto”, señaló.

Actualmente, el niño estudia canto con Agustina Arias, una de las voces de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. “Cuando agarro un micrófono en la mano, eso es lo que me gusta hacer, y también darle al público algo que le guste”, explicó.

Benja Calderone presentó su nuevo tema en Elonce

En cuanto a la elección de su repertorio, indicó que busca canciones que se adapten a su registro vocal. “Veo qué canciones pegan, pero sobre todo las que van con mi voz”, afirmó.

Proyección artística y redes sociales

Tras su presentación, Benja recibió numerosos mensajes de apoyo a través de redes sociales. “El público me felicita por las redes”, contó, y recordó que puede encontrarse como Benja.Calderone en Instagram y como Benjamín de Paraná hacia al Mundo en TikTok.

Entre sus aspiraciones, mencionó artistas con los que le gustaría compartir escenario. “Me encantaría cantar con Qué Locura o con Ke Personajes”, dijo, y agregó que uno de sus grandes sueños es presentarse en la Fiesta Nacional del Mate de Paraná.

Benja Calderone cantó junto a Roze (foto Elonce)

“Quiero vivir de la música”, expresó con firmeza. En ese camino, destacó el acompañamiento de su entorno más cercano. “Mi familia me felicita y me sigue acompañando para lograr ese sueño”, afirmó.

Benja cursa sus estudios en la Escuela de Educación Técnica N.º 1 ‘General Francisco Ramírez’ y continúa desarrollando su formación artística, con el respaldo de su familia y el reconocimiento del público que lo acompañó en una noche especial del Paseo Viví 25 de Mayo.