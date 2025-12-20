Benja subió al escenario y emocionó al público al cantar junto a Roze en Viví 25 de Mayo

Benja cantó con Roze y emocionó al público en Viví 25 de Mayo. Paraná vivió el viernes por la noche una nueva edición del Paseo “Viví 25 de Mayo”, una propuesta que combinó recorridos comerciales, gastronomía y espectáculos musicales al aire libre. La calle 25 de Mayo y el sector de la plaza central se transformaron en el epicentro de una celebración que convocó de manera masiva a vecinos y familias que se acercaron a disfrutar de la jornada.

NUESTRAS FIESTAS - SEGUNDA EDICIÓN DE "VIVÍ PASEO 25 DE MAYO" EN PARANÁ 19/12/2025

Elonce transmitió en vivo desde el lugar, con móviles que recorrieron el paseo y dialogaron con el público, comerciantes y artistas. Además, desde el set de Elonce Radio & Stream FM 98.7 se realizaron entrevistas a los protagonistas del evento, reflejando el clima festivo que se extendió durante toda la noche.

El cierre a pura fiesta con Roze

El esperado dúo Roze subió al escenario a las 00.20 de este sábado 20 de diciembre para coronar una jornada cargada de música y celebración. Con un repertorio pensado para el baile y el canto colectivo, el show se extendió hasta pasadas las 01.30 de la madrugada, marcando un cierre estelar para una nueva edición del Paseo Viví 25 de Mayo.

“Nuestro show es para bailar, para cantar, y es fiesta garantizada”, expresó Eze Gutiérrez, mientras que Rocco Canataro destacó que “es una experiencia nueva participar de un evento familiar como Viví 25 de Mayo”, en referencia al carácter abierto y gratuito de la propuesta.

ROZE CERRÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DE "VIVÍ PASEO 25 DE MAYO"

El momento más emotivo de la noche

Uno de los instantes más emotivos del evento se produjo cuando Roze invitó a subir al escenario al niño paranaense de 12 años, Benja Calderone. El joven talento local ya había tenido una experiencia similar en la edición anterior del Paseo Viví 25 de Mayo, cuando cantó junto a The La Planta, y en esta oportunidad volvió a cumplir un sueño frente a una multitud.

Benja eligió interpretar “Jardín con enanitos” junto a Rocco y Eze, logrando una conexión inmediata con el público, que acompañó con aplausos, coros y muestras de afecto. La escena se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la noche y reflejó el espíritu inclusivo y familiar del evento.

Miles de personas disfrutaron de una noche inolvidable de verano, con comercios abiertos hasta altas horas, puestos gastronómicos y una variada propuesta cultural que volvió a posicionar al Paseo Viví 25 de Mayo como un espacio de encuentro y expresión artística para la ciudad.