"Viví 25 de Mayo" volvió a convocar a miles en el corazón de Paraná con La Bersuit y Roze

Paraná vivió este viernes a la noche una nueva edición del Paseo “Viví 25 de Mayo”, una propuesta para recorrer, realizar compras, disfrutar de espectáculos musicales y gastronomía.

Calle 25 de mayo y la zona de la plaza central de la ciudad, se convirtieron en el epicentro de una celebración de todos los paranaenses que concurrieron masivamente a disfrutar del evento.

Música, arte y recreacion para disfrutar en familia

Elonce transmitió en vivo desde el lugar, con móviles que recorrieron el paseo, dialogaron con la gente, los comerciantes y músicos. Además, desde el set de Elonce Radio & Stream FM 98.7, se entrevistó a los protagonistas de la jornada.

Viví 25 de mayo: gran cantidad de público colmó el centro de la ciudad

Los testimonios ante Elonce

Miles de paranaenses llegaron hasta la zona de calles 25 de mayo y Su Santidad Francisco para disfrutar de una noche inolvidable de verano, en la que hubo comercios abiertos hasta altas horas, gastronomía y bebidas con diferentes puestos y una variada propuesta cultural con música y diferentes alternativas artísticas.

Viví 25 de mayo: los mas chicos también disfrutan del evento - 19/12/2025

“Vinimos a comer algo rico y a quedarnos a escuchar música”, comentó uno de los vecinos que dialogó con Elonce, mientras otros destacaron que ya se sentían “de vacaciones”, celebrando la posibilidad de relajarse en un espacio abierto.

“Es una propuesta muy variada, con música para todos los gustos”, destacó otra entrevistada. “Es importante que estos espacios no sean un privilegio, sino algo para todos”, expresó otro hombre.

"Nos encanta la propuesta, siempre venimos a estos eventos como la Fiesta del Mate, son eventos para disfrutar", señaló un grupo de amigos.

"Es un placer disfrutar de la buena música y todo lo que ofrece el evento. Qué bueno que la ciudad apoya estos espacios", remarcó otra joven.

La Bersuit encendió al público

El show de La Bersuit, hizo encender al público que coreó masivamente los temas de la legendaria banda. El despliegue de música captó al público paranaense que ovacionó a la banda.

Canciones como, Yo Tomo, Señor Cobranza y La Bolsa, aparecieron entre los temas más coreados por el público, pero también hubo tiempo para algunas de las canciones nuevas.

En diálogo con Elonce, los integrantes de La Bersuit, destacaron el show que brindaron al aire libre y frente a la plaza. “Tocar en un lugar público, gratuito y tan céntrico. Te ve mucha gente que no te vio nunca. Este es el cierre de año, tuvimos cerca de 60 conciertos por todos lados. Cerramos en Paraná y es una fiesta. Siempre es un buen momento cerrar así”, remarcaron.

LA BERSUIT EN "VIVÍ PASEO 25 DE MAYO" - 19/12/2025

Cumbia para todos

Posteriormente, subieron al escenario la banda LC Kumbia que desplegó un repertorio tropical y festivo con diferentes clásicos del género que pusieron a bailar a los miles de paranaenses que llegaron hasta la zona de calles 25 de mayo y Su Santidad Francisco.

Con ritmo tropical todos disfrutaron de una noche inolvidable de verano, en la que hubo comercios abiertos hasta altas horas, gastronomía y bebidas con diferentes puestos y una variada propuesta cultural con música y diferentes alternativas artísticas.

Viví 25 de mayo: LC KUMBIA EN VIVO - 19/12/2025

Movido cierre con Roze

El esperado dúo Roze saltó al escenario a las 00.20 de este sábado 20 de diciembre para coronar una espectacular jornada en la zona céntrica de Paraná. “Nuestro show es para bailar, para cantar, y es fiesta garantizada”, dijo Eze Gutiérrez y comenzaron con la presentación que se extendió hasta pasadas las 01.30 de la madrugada.

ROZE CERRÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DE "VIVÍ PASEO 25 DE MAYO"

“El público paranaense nos recibió de diez, incluso, nos trajeron regalitos y lo devolvemos con un show a pura fiesta”, señaló a Elonce Rocco Canataro y agregó que “es una experiencia nueva con un evento familiar como Viví 25 de mayo”, afirmaron.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Roze, invitaron a cantar al niño paranaense Benja Calderone, quien en la pasada edición de Paseo Viví 25 de Mayo, estuvo en el escenario cantando junto a The La Planta.

Los artistas cerraron el Paseo Viví 25 de Mayo con un show que convocó a una multitud en el centro de la ciudad, donde el público acompañó con baile y festejo la propuesta cultural, comercial y gastronómica. El evento organizado por la Municipalidad, que contó con entrada libre y gratuita, fue un rotundo éxito y gran cantidad de público disfrutó de la noche.

La nueva edición del Paseo Viví 25 de Mayo, que volvió a demostrar su capacidad de convocatoria y su importancia como espacio cultural para la ciudad.

