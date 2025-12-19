Rosario Romero resaltó el éxito del Paseo Viví 25 de Mayo: "Está hermoso"

En el marco del evento Paseo Viví 25 de Mayo en el centro de Paraná, la intendenta Rosario Romero celebró la gran participación de la comunidad y el éxito de la actividad.

En diálogo con Elonce, destacó la diversidad de propuestas que marcaron la jornada: "Recorrí todas las cuadras, está hermoso. Hay desde food trucks hasta organizaciones solidarias". Según la funcionaria, "la multitud va a ir incrementando y la gente se adueñó de la calle de una forma distinta, de manera peatonal".

Fiesta del Mate 2026 y futuros proyectos para Paraná

Además de la celebración del evento, Romero anticipó algunos de los planes que la ciudad tiene para el verano. "Habrá cosas muy lindas en el verano. El 6 y 7 de febrero será la Fiesta del Mate, y pronto vamos a conocer a los artistas. Todavía no me dejan contar la programación, pero creo que vamos a superar la edición pasada", comentó.

La intendenta Rosario Romerio en "Viví Paseo 25 de Mayo"

El apoyo al comercio local y los logros de la gestión municipal

Romero también hizo hincapié en la importancia de apoyar a los comerciantes locales y las iniciativas que nacen desde la comunidad. "Hay que ayudar a los comerciantes que hacen un esfuerzo por pagar un alquiler y sostenerse", expresó. En cuanto a los proyectos en marcha, destacó el avance de varias obras en la ciudad: "Con poca plata, hemos hecho mucho. Estamos en obra. Paraná va a tener un parque fotovoltaico, vamos a tener finalizadas la obra del Arroyo Las Viejas y la obra del ingreso a Paraná por Ruta 12, más pavimento en muchísimos lugares de la ciudad y a mejorar la provisión de agua", aseguró.

Con un balance positivo de su gestión, Romero invitó a los paranaenses a seguir participando de eventos como el Paseo Viví 25 de Mayo, que fomenta el encuentro y la integración social. "Vengan a Viví 25. Los invito a que se acerquen, porque nos vamos a divertir y escuchar buena música", concluyó.