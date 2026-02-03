El pedido a Messi de los entrerrianos que viajan al Mundial en bicicleta

Los tres amigos de Gualeguaychú continúan su travesía única: recorrer más de 14.000 kilómetros en bicicleta para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini salieron desde la ciudad entrerriana con un objetivo tan ambicioso como emotivo: alentar al equipo nacional en Estados Unidos, México y Canadá y, si el destino acompaña, conocer a Lionel Messi.

Una travesía entrerriana rumbo al Mundial (foto Instagram Enbiciando al mundo)

La aventura comenzó el sábado 16 de agosto, cuando partieron desde la Municipalidad de Gualeguaychú rumbo al norte del continente. Desde entonces, ya atravesaron 11 países y planean llegar a un total de 17, con un recorrido que supera montañas, rutas interminables y climas extremos. En cada kilómetro, cargan no solo sus mochilas, sino también el mate, la bandera argentina y una ilusión que crece con cada pedalada, publicó R2820.

El desafío se volvió viral gracias a un video grabado en Nicaragua, donde los cicloviajeros apelaron al humor para intentar que su mensaje llegue al capitán de la Scaloneta. “Leo, desde Nicaragua te avisamos que en junio estamos en Estados Unidos para verte jugar. Vamos en bicicleta para tomar unos mates con vos. Si me clavás el visto, ¡puñete!”, dijeron mirando a cámara.

La consigna apunta a que el mensaje alcance a Messi, al “Dibu” Martínez, a Rodrigo De Paul y al resto del plantel. Incluso sueñan con encontrarse con el entrerriano Lisandro Martínez, referente de la defensa argentina.

No es la primera vez que el trío se anima a un desafío de estas características. En 2018, viajaron en bicicleta desde Madrid hasta Moscú para vivir el Mundial de Rusia, y en 2022 repitieron la experiencia pedaleando desde Madrid hasta Qatar. Esta vez, el recorrido es aún más extenso y exigente, pero también más cargado de simbolismo.

Con el mate como ritual y la camiseta celeste y blanca como bandera, los amigos avanzan kilómetro a kilómetro con la convicción de que los sueños se persiguen con esfuerzo. La cita está marcada para junio de 2026 en suelo estadounidense. Ahora, solo resta que Lionel Messi escuche el llamado entrerriano y no “clave el visto”.