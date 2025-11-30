"El mate no puede faltar": Los entrerrianos llegaron a Colombia en su travesía hacia el Mundial 2026

Tres amigos de Entre Ríos recorren América en bicicleta para ver a la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026
Los entrerrianos llegaron a Colombia en su travesía hacia el Mundial 2026. Vicente Conculini, Miguel Silio y Yamandú Martínez son tres amigos oriundos de Gualeguaychú, Entre Ríos, que decidieron embarcarse en una aventura única para seguir de cerca a la Selección Argentina en su camino hacia el Mundial de Fútbol 2026. Desde el 16 de agosto de 2025, los tres partieron en un viaje en bicicleta desde Argentina, cruzando América y documentando cada paso de su travesía a través de sus redes sociales bajo el nombre de @enbicialmundo.
Con la pasión por el fútbol como motor, los amigos llegaron a Colombia, uno de los hitos más destacados de su recorrido. La travesía, que promete durar 10 meses, los ha llevado a atravesar paisajes deslumbrantes y desafiantes, desde montañas empinadas hasta selvas impenetrables, siempre con la esperanza de llegar al Mundial y alentar a la Selección Argentina desde cerca.
Una invitación irresistible
La historia de este viaje comenzó cuando Vicente, quien vivía en Holanda, recibió una propuesta de su amigo Miguel. “Lo saludé por su cumpleaños en marzo y me mandó la fecha: 16 de agosto. Yo le dije: ‘No me digas que esa es tu fecha para salir al Mundial’, y él me contestó: ‘Sí, y estás invitado’", relató Vicente. Tras pensarlo durante un mes, Vicente decidió dejar su vida en Europa, comprar un pasaje y regresar a Argentina para sumarse a la aventura.
El objetivo: llegar a Estados Unidos, México o Canadá, donde se celebrará el Mundial 2026. A pesar de la incertidumbre sobre la sede del torneo, los tres amigos están determinados a seguir adelante con su plan, independientemente de las dificultades que puedan encontrar en el camino. “El mate no puede faltar” es uno de los lemas de su viaje, reflejando la esencia de su cultura y la necesidad de compartir momentos de camaradería durante cada etapa.
Planificación, esfuerzo y trabajo en equipo
El encargado de la planificación del viaje es Miguel Silio, quien trazó la ruta y tiene en cuenta factores como el viento, la altitud y los posibles obstáculos que podrían surgir. “Vamos trazando la ruta diaria entre los tres todos los días”, explicaron. El equipo está bien preparado: llevan ropa adecuada, utensilios de cocina, bolsas de dormir y comida extra, por si las circunstancias cambian. Sin embargo, más allá del equipamiento, lo que más valoran es la motivación para viajar, el desafío físico y mental y, por supuesto, la bicicleta y el infaltable equipo de mate.
Este tipo de viaje exige una preparación física y mental considerable. Según los amigos, las subidas en Ecuador y Colombia fueron particularmente duras, con ascensos de hasta 1.500 metros en tan solo 30 kilómetros. Sin embargo, la experiencia adquirida en viajes previos, como el realizado en 2019 a Cusco, les ha dado las herramientas necesarias para enfrentar los retos del recorrido.
Un desafío financiero y logístico
Aunque el dinero es un factor importante en este tipo de viajes, los tres coinciden en que no es lo único que importa. Durante su travesía, el hospedaje lo alternan entre acampar, alojamientos económicos y, cuando es posible, alojarse en casas de personas que los reciben amablemente. “Comés en todos lados, ya sea viajando en bici o en tu casa”, dijo Miguel, quien ha experimentado varios mundiales y no quiso dejar pasar esta oportunidad de vivirlo con sus amigos.
Sin embargo, uno de los mayores desafíos para los viajeros es el famoso Tapón de Darién, una selva densa y pantanosa que divide Panamá de Colombia. Este obstáculo natural es uno de los más temidos, pero los tres ya están planeando diversas alternativas para sortearlo, como el uso de lanchas o balsas. “Estamos estudiando todas las posibilidades, porque sabemos que es un cruce complicado”, explicaron.
La pasión por la Selección Argentina
A pesar de los sacrificios y los desafíos físicos, lo que mantiene viva la llama de este sueño es la pasión por la Selección Argentina y su ídolo, Lionel Messi. “Esta Selección es algo único, no son solo compañeros, son amigos que se respetan y tiran todos para adelante. No por nada son los campeones del mundo”, afirmó Vicente. Para él, llegar al Mundial en bicicleta es un logro que pocos se atreven a intentar, pero que representa su amor incondicional por la albiceleste. (Con información de R2820 y TN)