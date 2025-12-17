Suboficial del Ejército oriundo de Entre Ríos fue hallado muerto en un cuartel de Corrientes  

En la madrugada de este miércoles hallaron sin vida un suboficial del Ejército Argentino en una dependencia militar de la localidad correntina de Monte Caseros. El hecho ocurrió en el ámbito del Centro de Educación Operacional (CEO) y es investigado por personal de Gendarmería Nacional, al tratarse de una muerte que involucra a una fuerza federal.

La víctima fue identificada como Juan Javier Pereyra, de 48 años, quien cumplía funciones en el Regimiento con asiento en esa localidad del sur correntino y residía en el barrio militar de Monte Caseros. El hombre era oriundo de la localidad de San Jaime de la Frontera y durante muchos años tuvo residencia en la ciudad de Chajarí.

Según las primeras informaciones oficiales, Pereyra había sido reportado como desaparecido durante la jornada del martes y fue encontrado sin vida en horas de la madrugada de este miércoles, en el Casino de Suboficiales del CEO. De acuerdo a los datos preliminares, el deceso se habría producido horas antes del hallazgo.

Las primeras averiguaciones indican que el suboficial habría fallecido por una autodeterminación, aunque las circunstancias exactas aún son materia de investigación.

Por la naturaleza del hecho y al involucrar a un miembro del Ejército Argentino, tomó intervención personal especializado de Gendarmería Nacional, que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las causas y el contexto en el que ocurrió el fallecimiento.

Un reconocido atleta y referente deportivo

Además de su carrera militar, Pereyra se destacaba por su participación en el atletismo y también se desempeñó como árbitro de la Liga de Fútbol en Chajarí donde vivió muchos años, lo que le valió el reconocimiento en distintos ámbitos deportivos de la región.

Sus familiares directos, entre ellos hermanos y otros vínculos cercanos, residen en su ciudad natal, mientras que él se encontraba establecido en Monte Caseros por razones laborales. (Con información de Corrientes al Día y Chajarí al Día)