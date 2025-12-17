Una provincia termina el ciclo lectivo después de Navidad

Mientras la mayoría de las jurisdicciones finalizará el ciclo lectivo antes de las fiestas, una provincia extenderá las clases hasta el 26 de diciembre, convirtiéndose en el cierre más tardío del país.
Con el final del ciclo lectivo 2025 cada vez más cerca, muchas familias argentinas comienzan a planificar vacaciones, viajes y celebraciones de fin de año. En ese contexto, el calendario escolar presenta una particularidad que rompe con la lógica habitual: una provincia mantendrá la actividad educativa incluso después de Navidad.
El esquema nacional fija un piso obligatorio de 190 días de clases, que las jurisdicciones deben cumplir ajustando fechas de inicio, recesos y cierre del ciclo. En la mayoría de los casos, ese equilibrio permite concluir las clases antes del 24 de diciembre. Sin embargo, este año una provincia optó por extender el calendario hasta los últimos días del mes.
La última provincia en cerrar el ciclo lectivo 2025
Según el cronograma oficial de las autoridades educativas, La Pampa finalizará las clases el viernes 26 de diciembre de 2025, convirtiéndose en la jurisdicción con el cierre más tardío del país. De esta manera, los estudiantes pampeanos continuarán asistiendo a las aulas luego del feriado nacional de Navidad.
La decisión forma parte de la planificación anual del sistema educativo provincial, que prioriza el cumplimiento efectivo de los días de clase establecidos a nivel federal. Si bien no es una situación frecuente, la normativa vigente habilita a cada provincia a definir su propio calendario.
El calendario escolar 2025 muestra una fuerte concentración de fechas de cierre entre mediados y fines de diciembre. De acuerdo con los cronogramas oficiales, el final del ciclo lectivo será el siguiente:
12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.
18 de diciembre: Santa Cruz.
19 de diciembre: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.
26 de diciembre: La Pampa.
Este esquema confirma que la gran mayoría de las provincias concluirá el ciclo lectivo antes de Navidad, lo que facilita la organización familiar y el inicio del receso de verano.
Por qué algunas provincias extienden las clases
La elaboración del calendario escolar contempla múltiples variables, como la fecha de inicio del ciclo, las vacaciones de invierno, los feriados nacionales y las jornadas institucionales. Cada jurisdicción ajusta estos factores para alcanzar el mínimo de días exigidos por el Consejo Federal de Educación.