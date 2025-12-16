 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos: la Justicia investiga deudas personales

Un efectivo del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos. La Justicia investiga si se trató de un suicidio y analiza una carta en la que el joven hacía referencia a deudas personales.

16 de Diciembre de 2025
Un soldado del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puntos internos de la Quinta Residencial de Olivos, donde reside el presidente Javier Milei. Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y los servicios de emergencia constataron el fallecimiento.

 

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el predio. El cuerpo fue encontrado en uno de los puestos internos, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales y de las fuerzas federales para preservar la escena y avanzar con las pericias correspondientes.

Intervención judicial e investigación

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se hizo presente en el lugar de los hechos y dispuso la intervención de las fuerzas federales “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias”, indicaron fuentes oficiales. En este contexto, todas las hipótesis permanecen bajo análisis y no se descarta ninguna línea investigativa.

 

De acuerdo a la información preliminar, el fallecimiento se habría producido como consecuencia de “un disparo de arma larga en la cabeza”, dato que forma parte de las actuaciones iniciales incorporadas al expediente.

Datos incorporados a la causa

En el marco de la investigación, trascendió que el joven habría dejado una carta en la que manifestaba atravesar una situación económica compleja. Según se informó, en el escrito señalaba que mantenía una deuda cercana a los 2 millones de pesos con distintas entidades bancarias, elemento que fue incorporado como parte del material a analizar por la Justicia.

 

Fuentes vinculadas a la pesquisa agregaron que este aspecto será evaluado junto con el resto de las pruebas recolectadas en la escena, en el marco de una investigación que busca determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Trabajo en el lugar

En el predio trabajaron custodios de la Quinta de Olivos, el jefe de la seguridad residencial y personal de la DUOF San Isidro, además de las fuerzas federales convocadas por la magistrada. Las tareas incluyeron el resguardo del área, el relevamiento pericial y la recopilación de testimonios.

 

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se aguardan los resultados de las pericias para establecer las circunstancias del fallecimiento del efectivo del Ejército Argentino.

Quinta de Olivos Ejército Argentino hallazgo seguridad presidencial soldado Rodrigo Gómez
