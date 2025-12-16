Reforma laboral: "No tiene ningún aspecto positivo para los trabajadores", afirmó abogado laboralista

REDACCIÓN ELONCE
En el programa El Ventilador, el abogado laboralista César Bechetti cuestionó la reforma laboral y dijo que incrementaba el poder del empleador. Además, advirtió por el banco de horas, el FALO y cambios que, según señaló, impactaban en la previsibilidad del tiempo de trabajo.
Durante una entrevista en el programa El Ventilador, el abogado laboralista César Bechetti analizó la reforma laboral y sostuvo que “no tiene absolutamente ningún aspecto positivo para los trabajadores, es absolutamente regresiva e incrementa desde todo punto de vista lo que nosotros denominamos el poder patronal”.
Consultado por los puntos que le llamaban la atención del proyecto, el entrevistado afirmó: “Son tres reformas centralmente” y enumeró que hay “una reforma que apunta a las relaciones individuales del trabajo”, otra “que apunta a las relaciones colectivas del trabajo, que es disminuir la capacidad de negociación de los sindicatos” y un tercer aspecto vinculado a “la creación de un mercado de capitales”.
Además, Bechetti describió el FALO como “el Fondo de Asistencia Laboral Obligatoria para atender determinadas indemnizaciones a cargo de empresas autorizadas para operar bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores” y lo comparó con “una remake de las AFJP que sabemos todos cómo terminó”, al tiempo que insistió en que se trataba de una reforma “mal llamada”.
Banco de horas y jornada: el foco de la discusión
Al abrir el tramo específico del debate sobre jornada, desde el panel le preguntaron por el banco de horas y por la posibilidad de que se terminaran las horas extra pagas; Bechetti respondió: “Efectivamente, se terminan las horas extras”.
Según explicó, “el banco de horas ya existía, existía en una normativa de la Ley Nacional de Empleo, pero se tenía que negociar colectivamente. Nunca se implementó puntualmente como banco de horas”, y planteó que la novedad del proyecto era un esquema “al estilo de las grandes desregulaciones europeas”.
Para el abogado, el cambio central era que “se elimina el cómputo diario y por lo tanto al ser el cómputo semanal, yo te puedo exigir de que vos trabajes 12 horas durante determinados días, mientras que en el cómputo semanal no exceda las 48”, en referencia a los límites de jornada y su forma de contabilización.
“Negociación individual” y previsibilidad del tiempo
En ese marco, Bechetti advirtió que el proyecto “se difiere como muchos contenidos a la regulación individual entre el empresario y el trabajador” y remarcó: “No existe libertad del trabajador para poder decidir libremente contratar con quien está en una posición ontológica y prácticamente completamente de poder”.
Con otra intervención, sumó que lo que se presentaba como acuerdo individual “va a ser una imposición” y vinculó ese esquema a mecanismos internos dentro de las empresas: “incrementa la arbitrariedad” y “va a utilizar este sistema como un sistema de premios y castigos arbitrarios al interior de la empresa”.
Respecto de cómo impactaría sobre la vida cotidiana, desde el panel mencionaron que la jornada laboral “organiza la vida familiar” y que la variabilidad podía dificultar un segundo empleo; Bechetti lo conectó con un concepto de la OIT y respondió: “la Organización Internacional del Trabajo viene señalando como la soberanía del tiempo de trabajo”, definida como la posibilidad de tener “previsibilidad de cuándo y cómo va a tener que trabajar para poder organizar el resto de su vida”.
Salud, seguridad y siniestralidad
Sobre el vínculo entre horas trabajadas y riesgos, Bechetti afirmó: “la OIT desde hace muchísimo tiempo viene señalando que hay una relación directamente proporcional entre el aumento de la jornada de trabajo y el aumento de la siniestralidad” y agregó: “es una cuestión biológica”.
Respecto de si existía una previsión específica en el proyecto, señaló: “No solo hay ninguna previsión que vaya en el sentido de mayor tutela de la integridad psicofísica del trabajador” y situó su argumento en el marco de reclamos sobre litigiosidad: “del otro lado tenemos a las ART y a la Unión de Aseguradora del Riesgo Trabajo diciendo que hay una excesiva litigiosidad”.
En relación con el impacto sobre trabajadores que ya estaban en condiciones precarias, el entrevistado sostuvo que recortar derechos de los registrados también repercutía sobre los no registrados: “La mala noticia es que cuando se recortan los derechos de los trabajadores privados formales registrados, eso redunda en un perjuicio también para los informales”.
Informalidad, salarios y mensajes del público
Sobre ese punto, Bechetti expuso un ejemplo con cifras mencionadas al aire: “el INDEC publicó una inflación de 27,5. El salario promedio del empleado de comercio en una ciudad como Paraná creció el 15%”, y añadió que, si se consideraban aumentos de servicios y transporte, “ese salario promedio, casi de miseria, perfora para abajo las condiciones de quienes no están registrados”.
Ante la consulta sobre si el debate podía evitarse o si correspondía discutir modernización, Bechetti afirmó: “Nosotros creemos que sí, que efectivamente hay que reformar, pero hay que reformar para mejorar y progresar”, y sostuvo que había un elemento ausente: “la gran dama olvidada que es la Constitución Nacional”.
Constitución, plataformas y “acción colectiva”
Al referirse a posibles discusiones judiciales, el entrevistado aseguró: “Todas estas reformas son inconstitucionales porque la Constitución ordena legislar para mejorar”, y precisó: “lo dice expresamente el 14 bis”, además de mencionar “el 75 inciso 19 y 23” como fundamento del criterio de progresividad.
También sostuvo que uno de los ejes era la reforma de la acción colectiva: “La acción colectiva tiene tres patas fundamentalmente. La negociación colectiva, los sindicatos y la huelga”, y señaló: “la negociación colectiva está herida de muerte” porque “se ataca el convenio marco de actividad”, además de cuestionar la regulación de servicios esenciales: “es absolutamente inconstitucional que se da de patada con toda la normativa de la OIT”.
En cuanto a trabajadores de plataformas, el abogado sostuvo: “a los trabajadores de plataforma se le dice que son independientes”, y describió esa condición con un ejemplo: “son independientes para pedalear 75 horas por día y que si lo choca un auto, tengan que mandar otro para que lleve el reparto, pero el tipo no tenga un seguro”. Luego agregó: “España, Bélgica, Canadá e India le han dado el carácter de trabajadores en relación de dependencia”, mientras que en Portugal, dijo, que se había debatido “una presunción reforzada de laboralidad”.
Periodismo, teletrabajo y el Fondo de Asistencia Laboral Obligatoria
Frente a un tramo del diálogo sobre actividades específicas, Bechetti aseguró: “se deroga el estatuto del periodista” y, ante la pregunta sobre si había que actualizarlo, respondió: “Sí, por supuesto. De 1945 no existía internet”, pero agregó que no debía derogarse sin adecuación: “hay que mejorarlo, hay que modernizarlo, hay que adaptarlo”.
También afirmó: “la ley de teletrabajo la derogan sin sustituirla por ninguna otra normativa”, y planteó que, si un marco normativo “no funcionó”, correspondía “primero hagamos el diagnóstico” y luego modificarlo, en lugar de eliminarlo sin reemplazo.
En cuanto al Fondo de Asistencia Laboral Obligatoria, explicó: “para la creación del fondo los empleadores van a tener que aportar un 3%”, pero aclaró: “ese 3% no es un adicional a la cotización de cargas sociales, es un 3% que se le sustrae a la contribución patronal que hace el empleador al sistema previsional”. Luego lo definió de manera directa: “los ponen a los jubilados a financiar y pagar las indemnizaciones”.
“Industria del juicio”, pymes y dudas sobre el proyecto
Frente a la intervención de un participante que mencionó cierres de empresas por juicios, Bechetti respondió: “No existe la industria del juicio” y afirmó: “menos del 2% de los trabajadores que se encuentran en condiciones de hacer un juicio a su empleador lo realiza efectivamente”. En ese marco, sostuvo: “Lo que hay en realidad es una industria del incumplimiento”.
Otra de las preguntas se centró en si la reforma beneficiaba a pymes; el entrevistado reiteró: “al pequeño y mediano empresario no le soluciona nada”, y volvió a ubicar el problema principal en el plano fiscal: “usted con relación a la pequeña y mediana empresa tiene un costo tributario que tiene que solucionar”. Además, advirtió: “Esta ley no lo va a solucionar, lo va a agravar”.
Por último, en el cierre se mencionaron cuestiones tributarias incluidas en el proyecto y el modo de ingreso legislativo; Bechetti afirmó: “Ingresó este proyecto por el Senado conteniendo disposiciones de naturaleza tributaria tienen que ingresar por la Cámara de Diputados” y añadió que había “disposiciones sueltas relativa al Impuesto a las Ganancias”, con el señalamiento de que “se vuelve a restablecer el impuesto para determinados trabajadores y se desgrava a los directores de sociedades de empresa”.