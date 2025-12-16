Financiamiento de obras públicas: explicaron cómo funciona el esquema provincial

REDACCIÓN ELONCE
En una entrevista, el coordinador de la UEP, Gustavo Cusinato, describió cómo se busca financiar obras públicas con organismos internacionales y qué instancias de control se aplican sobre licitaciones y certificaciones.
El coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato, explicó en El Ventilador cómo se organiza el esquema para financiar obras públicas en la provincia, desde la elaboración de proyectos hasta la búsqueda de créditos en organismos internacionales. Durante el diálogo, detalló que el proceso combina definiciones de prioridades, gestiones ante bancos multilaterales y mecanismos de control vinculados a licitaciones y pagos.
Según relató, la definición de obras se vincula a áreas como infraestructura, producción o turismo. “La definición de las obras toma producción o turismo, de acuerdo qué incidencia o qué proyecto se quiere impulsar”, expresó. En esa línea, señaló que la gestión sale luego “en busca de financiamiento” con distintas “carpetas” elaboradas por áreas técnicas.
Cusinato mencionó que, entre los organismos con los que trabajaba, figuran bancos y fondos internacionales. “Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos CAF, estamos con FIDA y otro nuevo crédito”, afirmó al enumerar fuentes posibles para obtener recursos destinados a distintos programas.
Créditos, programas y montos mencionados
El entrevistado sostuvo que, en el escenario que describió, se ha dado una mayor disponibilidad de fondos para jurisdicciones provinciales. “Nación dejó de tomar financiamiento del BID y entonces el BID se volcó hacia las provincias”, dijo, al referirse al comportamiento del financiamiento internacional.
En el repaso de proyectos, sostuvo que existe continuidad con programas iniciados previamente y citó obras vinculadas a infraestructura y saneamiento. También enumeró montos asociados a líneas de financiamiento: “80 millones de dólares en el saneamiento del río Uruguay, 50 millones de dólares en el programa de Salto Grande, 40 ocupó el aeropuerto, 10 queda para otros recursos”, expresó durante la entrevista.
Además, indicó avances y etapas administrativas que se encontraban en curso al momento del diálogo. “Estamos terminando Gualeguaychú, adjudicamos Concepción de Uruguay y el lunes se abre la licitación de Colón”, señaló al describir el estado de distintas instancias de licitación y adjudicación.
Transparencia, controles y acceso a la información pública
Al ser consultado por herramientas de transparencia y participación, Cusinato afirmó que, cuando se trata de financiamiento internacional, existen controles superpuestos. “En el caso nuestro con el financiamiento internacional tenemos un doble control”, sostuvo, y agregó que intervienen organismos del propio banco, además de instancias contables, auditorías y el Tribunal de Cuentas.
También planteó que la información vinculada a licitaciones y pagos queda publicada: “Se informa absolutamente todo lo que se licita, los montos, los certificados que se pagan”, dijo, y afirmó que la disponibilidad de datos permite seguimiento.
Obras educativas, falta de recursos y planificación de licitaciones
Cusinato afirmó que se impulsó la finalización de establecimientos educativos y describió un esquema de cierre de obras. “Estamos terminamos nueve escuelas, me quedan la del Bicentenario, una de Crespo y otra de Federación”, manifestó al referirse al estado de trabajos pendientes y al objetivo de concluirlos.
En el tramo sobre prioridades, el entrevistado resumió el criterio de selección de proyectos con una frase: “Eso es gobernar”. Luego sostuvo que, a lo largo de los años, observó diferencias cuando las definiciones quedaban atravesadas por influencias locales o partidarias: “El problema a veces es que la cuestión localista o partidista define las prioridades”, afirmó.
Respecto de la dinámica de gestión, explicó que la UEP ejecuta lo que definen áreas como Vialidad o Producción y que los trámites ante organismos pueden extenderse. “cuando vos empezá el trámite con el BID, con CAF o con cualquiera de ellos, tenés un año hasta que ponés la pala por primera vez”, dijo al describir plazos habituales.