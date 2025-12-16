Fuga de presos en Paraná: cómo fue la “rebelión del Pabellón 5” y los nombres de los fugados

Finalmente, se confirmó a Elonce, que fueron cinco los presos de la cárcel de Paraná, que se fugaron este martes por la tarde y fueron recapturados tras un amplio despliegue policial que incluyó un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad.

Los profugados contaron con la colaboración de otros cinco internos de su pabellón, y entre ellos, elaboraron la estrategia de fuga, que fue frustrada parcialmente por los agentes que se enfrentaron a ellos y evitaron que cinco presos no salieran de la unidad carcelaria ubicada en calle Marcos Sastre.

“Se confirmó oficialmente que fueron cinco, los presos recapturados esta tarde, tras la llamativa fuga en la Unidad Penal Nº1 de la capital entrerriana”, señaló el periodista Javier Aragón al brindar su informe en el programa El Ventilador que se emite por Elonce.

“La rebelión de pabellón 5”

Aparentemente, los internos elaboraron un plan para concretar la fuga y un grupo de diez convictos, habría participado de la estrategia. Según trascendió, algunos de los presos del Pabellón Nº5, solicitaron la intervención del personal penitenciario, ya que, supuestamente, había tres que estaban descompuestos.

En el Pabellón Nº5, había alojados 17 internos, pero al llegar el personal penitenciario para ver qué sucedía en el lugar, diez de ellos, se enfrentaron al personal, redujeron a los funcionarios, los agredieron y con armas corto-punzantes de fabricación casera, amenazaron a los agentes.

Posteriormente, Aragón contó que los diez internos en rebeldía, corrieron hacia el puesto Nº1 de la cárcel, ubicado en el portón principal, donde había cuatro uniformados. En esa zona del penal, se enfrentaron a los 10 internos con la intención de evitar que escaparan.

Tras una intensa lucha, uno de los internos, lesionó a un agente penitenciario con una puñalada del lado del riñón derecho, mientras que un segundo uniformado, recibió heridas en las piernas, se confirmó a Elonce.

Violento enfrentamiento

Tras el enfrentamiento, cinco de los 10 internos que protagonizaron la rebelión del Pabellón Nº5, lograron escapar hacia la calle. “Fue un episodio muy violento y utilizaron chuzas de fabricación casera, que seguramente, tenían ocultas”, describió el periodista Javier Aragón al brindar su informe en el programa El Ventilador que se emite por Elonce.

“Los cinco presos salieron por el portón principal. Tres se fueron corriendo y otros dos, fueron los que abordaron a un motociclista y le robaron la moto, no sin antes, golpearlo y lesionarlo con una chuza”, afirmó Aragón a Elonce.

Tras el operativo cerrojo del personal Penitenciario y la Policía, se logró recapturar a los cinco presos. Tres fueron aprendidos por agentes Penitenciarios y los otros dos, fueron detenidos por la policía en la zona de avenida Blas Parera.

Asimismo, se confirmó que los presos que protagonizaron la fuga en Paraná, fueron identificados como: Juan Alberto Albornoz, Elías Nazareno Ledesma, Leandro Tabaré Ríos, Brian Esteban Romero y Elías Exequiel Vera.