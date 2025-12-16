Pensiones no contributivas de Anses: cuánto se cobrará en enero con los nuevos montos

Cambios en las Pensiones No Contributivas: cuánto se cobrará en enero 2026.

Con el inicio del año 2026, miles de beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán un aumento en sus haberes mensuales. La actualización fue confirmada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato clave que impacta en los haberes de enero es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, que registró una suba del 2,5%. Ese porcentaje se aplicó de manera directa sobre los montos de las pensiones no contributivas y define cuánto dinero cobrará cada titular según el tipo de beneficio.

Desde ANSES indicaron que la actualización alcanza a todas las líneas de PNC y que los nuevos valores se liquidarán automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuánto se cobra por pensiones no contributivas

Tras aplicar el incremento del 2,5%, los montos actualizados de las pensiones no contributivas para enero de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

-Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $317.885,75

-Pensión no contributiva para madres de siete hijos: $349.401,58

Estos importes corresponden al haber mensual bruto que se acreditará durante enero y reflejan el impacto directo del ajuste por inflación definido en el marco de la movilidad previsional. En el caso de las madres de siete hijos, el monto es superior debido a la particularidad del beneficio y su equiparación con la jubilación mínima.

Quiénes pueden acceder a una pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas están destinadas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y que no cuentan con cobertura previsional. Cada tipo de PNC tiene requisitos específicos que deben cumplirse al momento de iniciar el trámite ante ANSES.

Pensión no contributiva por invalidez

Este beneficio está dirigido a personas con discapacidad que no pueden acceder a una jubilación. Para solicitarlo, se deben cumplir las siguientes condiciones:

-Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

-Tener menos de 65 años al momento de iniciar la solicitud.

-No percibir jubilación ni pensión de ningún régimen, ya sea contributivo o no contributivo.

-En el caso de menores de edad, el ingreso del grupo familiar no debe superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

-En algunas provincias puede requerirse documentación adicional, como informes catastrales u otros respaldos patrimoniales.

Desde el organismo previsional remarcaron que la evaluación médica y socioeconómica es clave para el otorgamiento de este beneficio.

Pensión no contributiva para madres de siete hijos

La pensión no contributiva para madres de siete hijos está orientada a mujeres con familias numerosas que no cuentan con ingresos suficientes. Los requisitos para acceder son:

-Ser argentina nativa o naturalizada con al menos un año de residencia en el país, o extranjera con 15 años de permanencia.

-No percibir ingresos suficientes ni estar incluida en otro régimen previsional.

-El cónyuge puede ser jubilado, pero no debe percibir otra pensión no contributiva.

Este beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por ANSES.

Pensión no contributiva por vejez

En el caso de la pensión no contributiva por vejez, los criterios para acceder son más restrictivos y apuntan a personas adultas mayores sin recursos. Los requisitos son:

-Tener 70 años o más.

-Ser argentino naturalizado con un mínimo de cinco años de residencia, o extranjero con 40 años de permanencia en el país.

-No percibir ingresos propios ni beneficios previsionales de ningún tipo.

-No corresponde si la persona se encuentra detenida o si el cónyuge ya es titular de la misma pensión.

Cómo consultar si cobro la pensión en enero de 2026

ANSES dispone de una plataforma digital que permite verificar de manera sencilla si una pensión no contributiva está liquidada y cuál será el monto a cobrar. El procedimiento es el siguiente:

-Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y clave de la seguridad social.

-Acceder a la sección “Mis Cobros”.

-Verificar si figura una prestación correspondiente a enero de 2026, junto con el importe actualizado y la fecha estimada de pago.

Esta consulta resulta fundamental para confirmar la acreditación del haber y organizar los gastos del mes, especialmente en un contexto de subas de precios que impactan de lleno en los sectores más vulnerables.