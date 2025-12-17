Alertan por una estafa con falso bono navideño de ANSES: advierten por robo de datos

Alerta por estafa: advierten por falso bono navideño de ANSES. En las últimas horas se encendió una alerta por estafa virtual a partir de la circulación de un mensaje falso que anuncia el pago de un supuesto “Bono Navideño 2025” de 70.000 pesos otorgado por ANSES. La publicación, difundida principalmente a través de WhatsApp y redes sociales, apunta a engañar a familias y adultos mayores mediante un enlace apócrifo que solicita información personal.

La licenciada en Criminalística, Sandra Arellano, advirtió públicamente sobre esta maniobra fraudulenta y remarcó que el beneficio no existe. “Si te llega un mensaje de WhatsApp diciendo que vas a cobrar un bono de setenta mil pesos por bono navideño que va a estar brindando ANSES, es mentira”, alertó la especialista a través de sus redes sociales.

Cómo funciona la estafa y por qué es peligrosa

Según explicó Arellano, el mensaje incluye un link que simula pertenecer a un organismo oficial, pero en realidad redirige a una página no verificada. “Tené mucho cuidado, porque si nosotros ingresamos a ese link vamos a estar dando nuestros datos y también puede llegar a utilizarse con otros fines”, señaló.

Este tipo de estafa virtual busca obtener información sensible como números de DNI, CUIL, claves personales o datos bancarios, que luego pueden ser utilizados para cometer otros delitos, como vaciamiento de cuentas o suplantación de identidad.

Recomendaciones para evitar caer en el engaño

Ante esta situación, las autoridades y especialistas reiteraron una serie de recomendaciones clave para prevenir estafas digitales:

-Verificar siempre por canales oficiales: Todo anuncio de bonos o beneficios debe confirmarse exclusivamente en el sitio web oficial de ANSES o a través de medios de comunicación confiables.

-No reenviar mensajes sospechosos: Compartir este tipo de publicaciones contribuye a ampliar el alcance del engaño.

-Mantener la información y la prevención: Como remarcó la especialista, “para prevenir hay que estar informados”.

Desde ANSES recordaron que el organismo no solicita datos personales ni bancarios a través de enlaces enviados por WhatsApp o redes sociales, y recomendaron no ingresar información en páginas no verificadas.

La alerta por estafa virtual vuelve a poner el foco en la importancia de extremar los cuidados digitales, especialmente en contextos donde se apela a supuestos beneficios económicos para captar la atención de los sectores más vulnerables. (Con información de Primera Edición)