Detuvieron a un hombre con marihuana y cocaína en la terminal de Concordia

Un procedimiento policial permitió aprehender a un hombre en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, cuando se disponía a viajar. Elonce pudo saber que llevaba marihuana, cocaína y un teléfono celular, tras un operativo con intervención de Drogas Peligrosas.

17 de Diciembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Un hombre fue aprehendido con drogas en un operativo policial desarrollado en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Concordia, cuando se encontraba a la espera de un colectivo para emprender viaje hacia la ciudad de Federación. El procedimiento permitió el secuestro de marihuana, cocaína y un teléfono celular, tras la intervención de personal especializado.

 

Según se informó oficialmente, el hecho se inició cuando funcionarios policiales observaron al sujeto circulando a bordo de una camioneta por calle Néstor Garat, en la intersección con La Rioja. En ese lugar, los efectivos advirtieron una situación sospechosa: un segundo masculino, que se desplazaba en un motovehículo, se acercó hasta la camioneta, detuvo su marcha y entregó al conductor un paquete con envoltura de plástico negro y forma rectangular.

 

Seguimiento y detención en la terminal

 

Ante esta maniobra, los funcionarios policiales comenzaron a realizar un seguimiento discreto del vehículo, el cual finalizó en la zona de la Terminal de Ómnibus. Allí constataron que el conductor descendió y permanecía en el lugar aguardando la salida de un colectivo con destino a Federación.

 

El sujeto fue demorado e inmediatamente se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que se hizo presente en el lugar junto a su can adiestrado “Mali”. Durante el procedimiento de detección olfativa, el perro marcó de manera positiva, lo que permitió presumir la posible presencia de sustancias estupefacientes, conforme a los protocolos vigentes.

 

Secuestro de estupefacientes y orden judicial

 

A partir del resultado positivo, los efectivos solicitaron una orden de requisa, la cual fue autorizada por la Justicia. Tras su ejecución, se procedió al secuestro de 377 gramos de marihuana, una cantidad de cocaína y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la causa.

 

Lo actuado fue puesto en conocimiento del fiscal interviniente, Dr. Figueroa, quien dispuso la aprehensión del masculino y la continuidad de las actuaciones judiciales correspondientes. La investigación continuará para determinar el origen y destino de la sustancia incautada.

