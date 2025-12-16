La insólita justificación de la madre que gastó $17 millones de una fiesta de recepción: “Tengo problemas con el casino”

El casino aparece como eje del conflicto que atraviesa a decenas de familias de Eldorado, Misiones, tras la desaparición de $17 millones destinados a la fiesta de egresados de la Escuela Provincial de Comercio N°19. La recaudación, reunida durante ocho meses, estaba bajo la administración de una madre del curso, quien admitió haber utilizado el dinero en apuestas.

La situación salió a la luz horas antes del evento previsto para el viernes 12 de diciembre a las 21, cuando los padres constataron que los principales servicios no estaban pagos. “Nos quedamos sin nada”, relató María, una de las madres del curso, al descubrir que el salón, el catering y otros proveedores no habían recibido el dinero.

Según detallaron los denunciantes, el grupo estaba integrado por 35 familias que realizaron aportes mensuales de entre $57.000 y $60.000. En algunos casos, incluso se adelantaron cuotas aprovechando el cobro del aguinaldo. Todo el dinero era entregado o transferido a la mujer acusada, quien aseguraba que los servicios estaban contratados.

El faltante descubierto horas antes del evento

El hallazgo ocurrió cuando varios padres se acercaron al salón para ultimar detalles. “Nos enteramos ese mismo día, a la mañana. Fuimos al salón y ahí estaba la gente de la decoración, el fotógrafo, los dueños, y nos dijeron que no estaba pago el catering, no había DJ ni música”, contó María en diálogo con TN.

Foto: TN.

La escena generó momentos de tensión entre las familias. “Fue desesperante. Había madres y padres llorando y los chicos también”, recordó la mujer, al describir el impacto que tuvo la noticia en los estudiantes que esperaban la celebración de fin de curso.

La persona denunciada es Romina Enríquez, madre de una alumna del mismo curso. Ante la gravedad del hecho, comenzaron a circular mensajes en los grupos de WhatsApp de los padres que profundizaron el escándalo.

Los mensajes y la admisión del uso del dinero

En uno de esos mensajes, Enríquez reconoció haber utilizado la recaudación en el casino. “No hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé la plata pensando que la iba a recuperar. Me fui enterrando cada vez más”, escribió.

En otro intercambio, la mujer aseguró que estaba “tramitando un préstamo” para devolver el dinero. Sin embargo, luego de esas explicaciones dejó de responder los mensajes y, según los padres denunciantes, no volvió a presentarse ante el grupo.

Para algunas familias, las explicaciones no resultaron suficientes. “No estamos creyendo que sea solo una enfermedad. Se sospecha que pudo haber usado la plata en otra cosa”, señaló María, aunque aclaró que el reconocimiento de la ludopatía ya forma parte del expediente judicial.

La causa judicial y la fiesta finalmente realizada

La denuncia penal fue presentada y la causa avanza en la Justicia de Misiones. “Ya hay padres que declararon. Yo fui ayer a declarar y el tema está totalmente en manos de la Justicia”, afirmó la madre.

Mientras tanto, Romina Enríquez no fue localizada por las familias y su paradero es incierto. A pesar de la situación, los padres resolvieron reorganizarse para que los alumnos pudieran tener su celebración de egreso.

Finalmente, el evento se realizó con aportes de último momento. “La fiesta salió, pero tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para pagar todo”, explicó María. Algunos servicios se cubrieron a contrarreloj y varias familias llevaron comida preparada en sus casas.

Uno de los momentos más sensibles fue el que involucró a la hija de la mujer denunciada, quien también egresaba. “Le dejamos que participe esa noche porque entendimos que ella no tenía nada que ver. Se enteró ese mismo día de lo que había pasado”, relató la madre, y agregó: “Los chicos estuvieron muy unidos, cuidándola para que no le pase nada malo”. (Con información de TN)