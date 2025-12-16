Tres presos escaparon de la cárcel de Paraná, robaron una moto y fueron recapturados tras persecución

REDACCIÓN ELONCE
Fuga de presos en Paraná. Tres internos de la Unidad Penal Nº1 de Paraná lograron escapar este martes por la tarde del establecimiento carcelario, generando un amplio operativo policial en distintos sectores de la ciudad. La fuga fue advertida minutos después, cuando los evadidos interceptaron a un motociclista para continuar su huida.
Una testigo del hecho relató a Elonce que, tras salir de la unidad penitenciaria, los tres presos abordaron a un joven que circulaba en motocicleta. Según su testimonio, los internos lo amenazaron con una “chuza” y, luego de un forcejeo, lograron bajarlo del rodado para escapar a bordo de la moto robada. La mujer indicó que los fugitivos tomaron en contramano por calle Jujuy, lo que generó una situación de riesgo para otros conductores.
De acuerdo al relato aportado, los evadidos continuaron su huida en contramano por calle Dean J. Álvarez, donde una motocicleta del Servicio Penitenciario, inició la persecución. Fuentes policiales confirmaron a Elonce que los fugitivos eran dos internos condenados, identificados con los apellidos Ríos y Vera.
Persecución y captura
Ante la fuga, se activó un operativo cerrojo que incluyó la participación de móviles de distintas comisarías. La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los efectivos lograron alcanzar a los sospechosos en la zona del barrio José Hernández, en inmediaciones de avenida Blas Parera y calle Antonio Crespo.
En ese sector, al verse rodeados por el personal policial, los internos depusieron su actitud y fueron recapturados sin que se registraran personas lesionadas. La motocicleta robada fue recuperada y puesta a disposición de la Justicia, mientras que los detenidos fueron trasladados nuevamente a una dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona y motivó el inicio de actuaciones administrativas y judiciales para determinar cómo se produjo la evasión desde la Unidad Penal Nº1.
Declaraciones de funcionarios policiales
El Jefe de la Policía de la provincia, comisario Claudio González, contó a Elonce que ocurrió “una situación, que aún no está clara, dentro de la Unidad Penal de la ciudad de Paraná y la policía, toma conocimiento de haberse profugado tres personas”, dijo y agregó que los “fugados, con lo que sería una chuza, paran a un motociclista, le sustraen la moto y emprenden la fuga por distintas calles”, explicó.
Por tal motivo, “se produce una persecución, pero los internos, toman calles en contramano, pero se los localiza en Blas Parera y Antonio Crespo, donde fueron interceptados y se logró detenerlos”, señaló González a Elonce y agregó que “no puedo dar mayores precisiones de cómo se originó la fuga, porque está en pleno desarrollo”, aclaró.
Por su parte, el Jefe del Servicio 911, comisario Juan Zunino, relató a Elonce que “los internos se habrían fugado desde calle Marcos Sastre, aunque no tenemos precisiones de cómo ocurrió, hasta el momento, no tenemos esa información, pero se está trabajando”, dijo el comisario.
Asimismo, el comisario Claudio González, aclaró que también se desplegó el personal en las inmediaciones de la Unidad Penal de Paraná “a los efectos de llevar tranquilidad en los alrededores de la unidad penitenciaria, los grupos especiales están desplazados para contener el episodio y establecer lo que efectivamente aconteció” en el interior del penal al momento de la fuga de ambos internos.