Denunciaron en el fuero penal a la madre que gastó en el casino $17 millones recaudados para una recepción

Padres de alumnos de la Escuela de Comercio N° 19 de la localidad de Eldorado (Misiones) presentaron una denuncia penal por presunta estafa contra Romina E., a quien acusan de haberse quedado con una suma cercana a los 17 millones de pesos, dinero que había sido recaudado para el acto de recepción de los 35 estudiantes de la institución. Según indicaron los denunciantes, los fondos fueron reunidos con aportes realizados durante el año por las familias.

En diálogo con E24N, Ramón V. Mercado explicó que el juzgado ya comenzó a convocar a los padres para que presenten las constancias de los montos aportados y la documentación correspondiente.

Si bien la denuncia fue presentada de manera grupal, se aclaró que cada familia realizó aportes distintos, tanto en las sumas como en las modalidades de pago, lo que deberá ser analizado de forma individual en la causa.

Una madre gastó en el casino $17 millones recaudados para la recepción de egresados

Además, se supo que otra persona también recibía inicialmente el dinero, pero luego se retiró de la organización y entregó la totalidad de los fondos a Romina E., quien quedó a cargo de la administración.

Una vez finalizada la instancia penal, los padres anunciaron que avanzarán con una demanda civil. Al mismo tiempo, manifestaron su preocupación por tener que asumir nuevamente los gastos del evento o cumplir con los compromisos formales ya asumidos.

La urgente recaudación cubrió un faltante crítico de $8.300.000 pesos. Aunque la celebración está asegurada, los padres ahora asumen una nueva y pesada carga: "Nos quedamos con una deuda, pero la fiesta sale. El intendente sacó de su bolsillo", explicó. "Ahora, el compromiso es que cada padre deberá poner $320.000 pesos para devolver esa plata."

La fiesta de egresados se realizó tras un esfuerzo solidario

La recepción de egresados finalmente se realizó el viernes por la noche, luego de atravesar una situación límite provocada por una presunta estafa millonaria que puso en riesgo el evento a pocas horas de su inicio. Según relató Mercado, padre de una egresada y abogado, durante la mañana los padres fueron alertados de que la fiesta no se realizaría. “Temprano nos llamaron y nos comunicaron que el evento no salía, el evento de recepción que ya teníamos programado para el día de la fecha”, explicó. Ante esa noticia, se convocó de urgencia a todas las familias a una reunión en el mismo salón donde debía desarrollarse la celebración.

En ese encuentro, los responsables del lugar y los distintos proveedores informaron que la persona encargada de la organización no había abonado lo acordado. “No se acercó a pagar el monto convenido para realizar el evento. El fotógrafo, la señora del catering, nadie había cobrado”, detalló Mercado, describiendo el escenario con el que se encontraron.

Denunciaron una presunta estafa millonaria con fondos de una recepción (foto: Misiones online)

La furia de los alumnos y padres se intensificó cuando se supo que Romina E., después de la reunión informativa, no dio la cara y salió del grupo de comunicación. La indignación aumentó cuando se conoció un mensaje en el que la mujer señalada habría reconocido problemas de ludopatía y que al dinero habría sido gastado en el casino como explicación de lo ocurrido.

Frente a la gravedad de la situación y el impacto emocional en los estudiantes, los padres decidieron actuar rápidamente. “Queríamos que esta fiesta salga por nuestros hijos, porque ya era solamente llanto cuando se empezaron a enterar de todo”, manifestó. En ese contexto, confirmaron que habían sido víctimas de una estafa, lo que generó indignación y angustia entre las familias.

Mercado remarcó además el fuerte componente humano del caso, ya que la persona señalada como responsable es madre de una alumna que también egresaba. “No tuvo compasión ni siquiera por su hija, así que por nosotros menos”, expresó. A pesar de ello, los padres resolvieron dejar de lado el enojo para priorizar a los jóvenes y salvar la noche.

De manera inmediata se organizó una campaña solidaria. “Nos reunimos los padres, pedimos ayuda a gente conocida y gracias a Dios apareció quien nos dio una mano con el efectivo para que la fiesta se realice”, contó. El aporte clave llegó de parte del intendente local, quien colaboró de forma personal y no institucional. “Ahora tenemos una deuda y nos hacemos cargo de pagarla”, aclaró.

Gracias al compromiso de los proveedores, el apoyo comunitario y el esfuerzo colectivo, la recepción pudo concretarse. “Gracias a Dios llegamos a un buen fin y hoy se está realizando la fiesta tan esperada. Los padres están contentos, los chicos también. Trabajamos ocho meses para esto y se logró”, concluyó Mercado.