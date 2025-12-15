 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Feliciano

Perdió el control de la camioneta y chocó contra el muro de una escuela

Un misionero que estaba de paseo en Feliciano y se conducía en una camioneta se subió a la vereda, al parecer por realizar maniobras peligrosas y terminó chocando contra el muro de una escuela.  

15 de Diciembre de 2025
Así quedó el muro de la escuela Normal de Feliciano
Así quedó el muro de la escuela Normal de Feliciano

En las primeras horas del domingo, una camioneta Chevrolet S-10 de color blanco protagonizó un accidente en la zona de la Escuela Normal Superior de la ciudad de Feliciano.

 

El conductor del vehículo, que circulaba por calle Rivadavia, perdió el control, al parecer por realizar maniobras peligrosas y subió a la vereda, impactando contra el muro bajo de la institución educativa.

 

Personal del Comando Radioeléctrico se dispuso a la búsqueda del rodado, logrando localizarlo en un domicilio de calle Nogoyá, donde se encontraba el conductor, un hombre mayor de edad oriundo de Misiones, quien se encontraba visitando a sus familiares en la localidad.

 

La Fiscalía en turno dispuso la correcta identificación del ciudadano, quien presentó la documentación correspondiente del rodado, y se realicen las diligencias de rigor. No se registraron heridos en el accidente. (Realidad Regional)

 

Temas:

Feliciano Choque muro camioneta
