Perdió el control de la camioneta y chocó contra el muro de una escuela

En las primeras horas del domingo, una camioneta Chevrolet S-10 de color blanco protagonizó un accidente en la zona de la Escuela Normal Superior de la ciudad de Feliciano.

El conductor del vehículo, que circulaba por calle Rivadavia, perdió el control, al parecer por realizar maniobras peligrosas y subió a la vereda, impactando contra el muro bajo de la institución educativa.

Personal del Comando Radioeléctrico se dispuso a la búsqueda del rodado, logrando localizarlo en un domicilio de calle Nogoyá, donde se encontraba el conductor, un hombre mayor de edad oriundo de Misiones, quien se encontraba visitando a sus familiares en la localidad.

La Fiscalía en turno dispuso la correcta identificación del ciudadano, quien presentó la documentación correspondiente del rodado, y se realicen las diligencias de rigor. No se registraron heridos en el accidente. (Realidad Regional)