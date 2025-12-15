Reforma tributaria: los impuestos que cambian y el impacto en autos, alquileres y dólares

La iniciativa de reforma tributaria enviada al Congreso incluyó un capítulo fiscal con alivio impositivo para inversiones, consumo y ahorro en moneda extranjera.
La reforma tributaria incorporada al proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso planteó una reducción significativa de impuestos con impacto directo en el consumo, el ahorro y la inversión. De aprobarse, la iniciativa podría reflejarse en precios más bajos de autos, mejores condiciones para los plazos fijos en dólares, alivio fiscal para alquileres y nuevos incentivos para empresas.
El esquema fiscal presentado fue similar al borrador que había circulado entre empresarios y tributaristas, aunque el texto definitivo incorporó precisiones y ajustes. La estrategia oficial apuntó a bajar la presión impositiva para estimular la actividad económica, fomentar el empleo registrado y atraer capitales al circuito formal.
“El capítulo tributario del proyecto de reforma laboral es muy auspicioso, porque tiene como común denominador la baja de impuestos. Esto va a repercutir en tanto los contribuyentes como también en los consumidores”, afirmó el tributarista César Litvin.
Ganancias y plazos fijos en dólares
Uno de los ejes centrales de la reforma fue la exención del impuesto a las Ganancias sobre los rendimientos de plazos fijos constituidos en monedas distintas al peso. Hasta ahora, este beneficio solo alcanzaba a los depósitos en moneda local.
La medida buscó mejorar las tasas que pagan los plazos fijos en dólares y generar un incentivo para que los ahorristas vuelquen divisas al sistema financiero. El proyecto se complementó con la exención de Ganancias para los resultados de compra-venta de acciones y títulos de fuente argentina, con excepción de las monedas digitales.
“Esto enlaza con el plan de los dólares del colchón, teniendo en cuenta que aquellos que tienen dólares en el colchón no le están rindiendo absolutamente nada”, señaló Litvin.
Alquileres, inmuebles y eliminación del impuesto cedular
En el mercado inmobiliario, la reforma estableció que no se pagará el impuesto a las Ganancias por los ingresos provenientes del alquiler de inmuebles destinados a vivienda permanente. No obstante, el texto aclaró que “no se admitirá la deducción del 10% del total de alquileres devengados para el locador”.
A su vez, desde el 1° de enero de 2026 quedarán exentos los resultados derivados de la venta de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles adquiridos a partir del 1° de enero de 2028, lo que implicó la eliminación del impuesto cedular.
“Esto de eximir del impuesto celular al resultado de la compraventa y eximir el alquiler con destino casa habitación es favorable para el inversor y favorable para los inquilinos”, explicó Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.
Baja de impuestos internos y efecto en el precio de los autos
El proyecto también dispuso la eliminación de impuestos internos para vehículos automotores, seguros, telefonía celular y satelital, embarcaciones, aeronaves y bienes considerados suntuarios. En cambio, continuarán gravados productos como tabaco, bebidas alcohólicas y cervezas.
“Hay una baja muy importante en impuestos internos, donde se deja de grabar a los autos que estaban alcanzados por este impuesto. Eso va a representar una baja importante en el precio de venta”, sostuvo Litvin.
Desde el sector automotor estimaron que, en algunos casos, la quita del impuesto podría generar reducciones de hasta el 20% en el precio final de ciertos modelos.
Incentivos para empresas y Régimen de Inversión
Para las empresas, la reforma incluyó una baja de la alícuota del impuesto a las Ganancias para sociedades, que comenzará a regir para ejercicios iniciados desde enero de 2026. Las tasas se reducirán del 30% al 27% y del 35% al 31,5%.
Además, se creó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado exclusivamente a personas jurídicas. El programa alcanzará inversiones productivas realizadas durante los dos primeros años de vigencia y excluye activos financieros y bienes de cambio.
Los montos mínimos de inversión previstos fueron:
Microempresas: US$150.000
Pequeñas empresas: US$600.000
Medianas empresas – Tramo 1: US$3.500.000
Medianas empresas – Tramo 2: US$9.000.000
Entre los beneficios fiscales se incluyeron la amortización acelerada en Ganancias y la devolución de créditos fiscales de IVA asociados a inversiones productivas, con el objetivo de facilitar la reinversión y mejorar la competitividad. (La Nación)