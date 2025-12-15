 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad "Recorrido iluminado"

Niño decoró su bicicleta con luces navideñas y brilló en la oscuridad

15 de Diciembre de 2025
En los días previos a la Navidad, un niño entrerriano protagonizó un gesto lleno de ilusión. Con entusiasmo y dedicación, decidió decorar su bicicleta y su casco con luces navideñas y salir a pedalear por las calles de su ciudad, generando sonrisas y asombro entre los vecinos.

 

El pequeño colocó luces en el casco, en el cuadro de la bicicleta y también entre los rayos de las ruedas. Cada detalle fue pensado con cuidado, logrando que el rodado se iluminara por completo al caer la noche. El brillo acompañó su recorrido y transformó un paseo habitual en un momento especial para quienes lo cruzaron en su camino.

En medio de la oscuridad nocturna, a la distancia se distinguía la silueta del niño avanzando en bicicleta, rodeado de luces. Su andar tranquilo y constante llamó la atención de vecinos que se detuvieron a observar, sorprendidos por la ternura del gesto y el mensaje implícito que transmitía.

 

El paso del niño iluminado rompió con la quietud de la noche y despertó una sensación de alegría compartida. Sin palabras, su iniciativa evocó la espera, la esperanza y la magia propias del Adviento, valores profundamente ligados a la Navidad. (Radio City)

 

Más noticias

Temas:

Federación Navidad bicicleta
