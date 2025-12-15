Anses: cómo continúa esta semana el pago a jubilados y pensionados

Inicia la segunda quincena de diciembre y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de los haberes para los beneficiarios de jubilación y pensión. Las fechas de pago de los respectivos montos comenzaron el 9 de este mes y seguirán hasta el 23 respectivamente.

Los valores de los mismos se dan en el marco de los aumentos -del 2,34%- anunciados por el organismo. Para calcularlo se toma cómo referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo establecido por el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre 2025

Los beneficiarios se encuentran recibiendo la siguiente suma de valores, teniendo en cuenta el total entre la prestación previsional, el bono y el aguinaldo:

· Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51

· Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $427.923,57

· Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39.

Además, quienes no superen un haber mínimo de $410.879.59 recibirán un bono previsional que les permita alcanzar este monto final:

· Jubilación Mínima: $410.879,59

· Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67

· Pensión No Contributiva: $308.615,79

Quiénes reciben aguinaldo y cómo se calcula

El valor del aguinaldo se analiza a partir del haber más alto percibido por cada beneficiario durante el año corriente y se recibe de manera automática junto al total de las prestaciones más el bono en caso que corresponda.

De acuerdo a la tabla de valores, en cada caso quedaría en así:

· Jubilación Mínima: $581.319,39

· Jubilación Máxima: $3.440.695,38

· Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51

· Pensión No Contributiva: $427.923,57

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

De acuerdo al calendario de pagos registrado por ANSES y la organización de fechas según el último número del DNI de cada beneficiario, las fechas de cobro serán:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

Desde hoy en adelante:

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre