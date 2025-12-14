 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes No ganó ningún título este 2025

El furioso descargo de Mariano Werner tras la polémica exclusión en el TC Pick Up: “Gianini no sabe perder”

El paranaense Mariano Werner quedó fuera de competencia tras un despiste polémico tras el toque de Juan Pablo Gianini, que pudo seguir en pista. En su caso, tuvo que abandonar y luego sufrió la exclusión que evitó que sumara puntos.

14 de Diciembre de 2025
Mariano Werner se mostró enojado por la decisión final de la carrera.
Mariano Werner se mostró enojado por la decisión final de la carrera. Foto: Archivo Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El paranaense Mariano Werner quedó fuera de competencia tras un despiste polémico tras el toque de Juan Pablo Gianini, que pudo seguir en pista. En su caso, tuvo que abandonar y luego sufrió la exclusión que evitó que sumara puntos.

La final del TC Pick Up no estuvo exentas de polémicas y nuevamente involucró al paranaense Mariano Werner, que se vio severamente perjudicado este domingo tras un toque polémico que tuvo con Juan Pablo Gianini en la primera curva del autódromo Roberto Mouras, de La Plata.

 

El toque no solamente le pinchó una cubierta sino que le generó otros inconvenientes que, tras tres vueltas en boxes y un regreso rápido junto a su equipo, se vio obligado a abandonar.

 

 

Sin embargo, se confirmó que tras la carrera el Comisariato Deportivo optó por excluir al paranaense, considerando tras la observación del video que fue el culpable de la maniobra que dejó sin chances de título a Gianini (pese a que pudo continuar y cerró décimo), múltiple campeón en las camionetas.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

El duro descargo de Mariano Werner

 

En diálogo con medios que se encontraban en La Plata, el paranaense no se calló y le echó la culpa a Gianini de la maniobra en la primera curva: “No sé qué pasó y por qué todavía no actuaron los comisarios deportivos. Él se cierra antes de llegar a la frenada y me saca de la pista, amerita un recargo. Él buscó eliminarme y nada más. Ya saben como corre Gianini, no sabe perder”.

 

 

Posteriormente, en diálogo con Carburando, el entrerriano fue más descriptivo con sus fundamentos de la polémica maniobra: “Pica un poco mejor Gianini, yo trato de ir a su lado sin tocarlo, por la sanción que podía existir y de golpe dobló. Doblo una cuadra antes, si le saco el volante entra a la altura de la chicana. Cuando estoy en el pasto termino impactando con él, él se va al pasto de la brutalidad que doblo antes. Me llamo la atención que no haya aparecido la bandera negra. No tengo nada que hablar con los Comisarios Deportivos, estoy afuera de la carrera, es lo que buscó”.

 

Al cierre de la entrevista, el Zorro fue categórico: “Con algunos pilotos se puede correr de una manera u otra, Gianini no respetó en absoluto”.

Temas:

Mariano Werner TC Pick Up polémica maniobra Juan Pablo Gianini
