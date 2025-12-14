Video: la polémica maniobra entre Werner y Gianini que excluyó al paranaense y lo dejó fuera de la pelea del título del TC Pick Up

La definición del TC Pick Up 2025 en el Roberto Mouras de La Plata tuvo un desenlace inesperado, marcado por una polémica maniobra en la largada que dejó al paranaense Mariano Werner sin opciones de pelear por el título. El paranaense partía desde la primera fila junto a Juan Pablo Gianini, pero ambos protagonizaron un toque en los primeros metros de la final que los alejó de la pelea. La victoria terminó siendo para Agustín Canapino, quien aprovechó el caos en la pista para consagrarse campeón.

Apenas se apagó el semáforo, el incidente entre Werner y Gianini alteró las expectativas. Gianini se cerró antes de llegar a la frenada, lo que provocó que Werner perdiera el control de su Toyota Hilux y se fuera fuera de la pista. Aunque ambos pilotos lograron retomar, la suerte fue diferente para cada uno: Werner abandonó rápidamente por la rotura del cardán, mientras que Gianini pudo continuar, pero su remontada hasta el 10° puesto no fue suficiente para pelear por el campeonato.

Tras el incidente, Werner no tardó en expresar su molestia, cuestionando la actuación de los comisarios deportivos: "No sé qué pasó, él (Gianini) me sacó de la pista. Eso amerita un recargo", señaló el piloto de Paraná. En cambio, Gianini defendió su maniobra y lanzó una crítica hacia Werner: "Es un mal perdedor. Somos profesionales, pero tiramos a la basura el trabajo de todo el año por un toque", comentó el piloto de Ford.

El toque de Werner y Gianini en la definición de TC Pick Up

Canapino aprovechó el caos

Con los dos principales candidatos al título fuera de la pelea, Agustín Canapino aprovechó las circunstancias para avanzar y asegurar la victoria. A pesar de partir desde el 7° lugar, el Titán de Arrecifes logró escalar posiciones hasta consagrarse campeón, sellando su título de manera inesperada gracias a la maniobra que dejó fuera de combate a Werner y Gianini.