Con Estudiantes campeón del Torneo Clausura, así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

¡Estudiantes es el campeón del Torneo Clausura! En una final para el infarto en Santiago del Estero, el Pincha derrotó a Racing por penales para conseguir un nuevo título y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Un triunfo más que especial para el conjunto platense, que bordó la 18° estrella de su historia para mantenerse como el 7° club más ganador de nuestro país y quedar a solo uno de Vélez, que ocupa el sexto lugar.

Además, el equipo de Eduardo Domínguez puede seguir sumando antes de fin de año, ya que el próximo sábado disputará el Trofeo de Campeones ante Platense.

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

Contando títulos locales e internacionales, Boca es el equipo más laureado a nivel nacional con 74 conquistas (52 locales y 22 internacionales). Lo sigue River con 72 (54+18), y más atrás aparecen Independiente (45), Racing (41) y San Lorenzo (22).

-Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)

-River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)

-Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)

-Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)

-San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)

-Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)

-Estudiantes: 18 títulos (12 locales y 6 internacionales)

-Huracán: 13 títulos (13 locales)

-Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)

-Newell’s: 9 títulos (9 locales)

-Lanús: 8 títulos (5 locales y 3 internacionales)

-Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

-Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

-Quilmes: 3 títulos (3 locales)

-Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)

-Gimnasia: 2 títulos (2 locales)

-Banfield: 2 títulos (2 locales)

-Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)

-Ferro: 2 títulos (2 locales)

-Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)

-Central Córdoba: 1 título (local)

-Platense: 1 título (local)

-Chacarita: 1 título (local)

-Dock Sud:1 título (local)

-Patronato: 1 título (local)

-Colón: 1 título (local)

-Tigre: 1 título (local)

-Atlanta: 1 título (local)

-San Martín de Tucumán: 1 título (local)

-Nueva Chicago: 1 título (local)

-Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)

-Tiro Federal: 1 título (local)

-Atlético Tucumán: 1 título (local)

-Independiente Rivadavia: 1 título (local)

Los títulos totales del fútbol argentino (fuenteOlé)

Los campeones de campeonatos locales en la historia del fútbol argentino