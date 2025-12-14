 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Con Estudiantes campeón del Torneo Clausura, así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

El Pincha derrotó a Racing por penales, sumó una nueva estrella y se acerca a Vélez. Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino.

14 de Diciembre de 2025
Ascacibar levanta la copa y Estudiantes festeja
Ascacibar levanta la copa y Estudiantes festeja Foto: Fernando de la Orden / Clarín

El Pincha derrotó a Racing por penales, sumó una nueva estrella y se acerca a Vélez. Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino.

¡Estudiantes es el campeón del Torneo Clausura! En una final para el infarto en Santiago del Estero, el Pincha derrotó a Racing por penales para conseguir un nuevo título y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Un triunfo más que especial para el conjunto platense, que bordó la 18° estrella de su historia para mantenerse como el 7° club más ganador de nuestro país y quedar a solo uno de Vélez, que ocupa el sexto lugar.

 

Además, el equipo de Eduardo Domínguez puede seguir sumando antes de fin de año, ya que el próximo sábado disputará el Trofeo de Campeones ante Platense.

 

 

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

 

Contando títulos locales e internacionales, Boca es el equipo más laureado a nivel nacional con 74 conquistas (52 locales y 22 internacionales). Lo sigue River con 72 (54+18), y más atrás aparecen Independiente (45), Racing (41) y San Lorenzo (22).

 

-Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)

-River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)

-Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)

-Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)

-San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)

-Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)

-Estudiantes: 18 títulos (12 locales y 6 internacionales)

-Huracán: 13 títulos (13 locales)

-Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)

-Newell’s: 9 títulos (9 locales)

-Lanús: 8 títulos (5 locales y 3 internacionales)

-Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

-Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

-Quilmes: 3 títulos (3 locales)

-Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)

-Gimnasia: 2 títulos (2 locales)

-Banfield: 2 títulos (2 locales)

-Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)

-Ferro: 2 títulos (2 locales)

-Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)

-Central Córdoba: 1 título (local)

-Platense: 1 título (local)

-Chacarita: 1 título (local)

-Dock Sud:1 título (local)

-Patronato: 1 título (local)

-Colón: 1 título (local)

-Tigre: 1 título (local)

-Atlanta: 1 título (local)

-San Martín de Tucumán: 1 título (local)

-Nueva Chicago: 1 título (local)

-Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)

-Central Córdoba: 1 título (local)

-Tiro Federal: 1 título (local)

-Atlético Tucumán: 1 título (local)

-Independiente Rivadavia: 1 título (local)

 

Los t&iacute;tulos totales del f&uacute;tbol argentino (fuenteOl&eacute;)
Los títulos totales del fútbol argentino (fuenteOlé)

 

 

Los campeones de campeonatos locales en la historia del fútbol argentino

 

La tabla de t&iacute;tulos locales (fuente Ol&eacute;)
La tabla de títulos locales (fuente Olé)

Temas:

Fútbol Argentino Estudiantes Torneo Clausura 2026
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso