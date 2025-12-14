Video: heroico acto de un vecino que arriesgó su vida para desarmar a terrorista

En pleno ataque perpetrado por dos terroristas en una celebración judía en la playa Bondi, la más popular de Sidney en Australia, que provocó al menos 11 muertes hubo una acción que evitó que la masacre fuera mayor. Un civil logró desarmar a uno de los terroristas con una heroica determinación y una arriesgada maniobra: escondido entre autos estacionados atacó por la espalda al agresor armado y lo inmovilizó. Durante su intervención, puso en riesgo su propia vida al punto de que terminó herido en uno de sus brazos.

La acción fue filmada por un celular y en las últimas horas el video se viralizó en las redes. Uno de los tiradores fue abatido por la policía y el segundo fue arrestado, aunque trasladado a un hospital porque terminó mal herido.

El ataque terrorista antisemita fue perpetrado por dos personas que irrumpieron con armas largas en una celebración en la que participaban cientos de personas, quienes se habían reunido para un evento de celebración, el inicio del festival judío de Janucá. Fue en la playa más popular de Sidney, en Bondi.

Allí, abrieron fuego sin miramientos. Oficialmente confirmaron que nueve de las víctimas fatales estaban en la fiesta, dos policías también perdieron la vida y uno de los agresores resultó abatido.

En las imágenes se puede ver al civil acercándose por detrás al agresor, camuflado entre autos estacionados. Una maniobra arriesgada hizo que lo tomara por la espalda y lograra desarmarlo. Tras hacerlo, tomó el arma larga y le apuntó directamente al terrorista.

El agresor se aleja del civil armado y este deja el arma apoyada en un árbol y hace señas para que la Policía pueda atraparlo. A pocos metros, en un puente peatonal, el otro terrorista disparaba hacia el lugar donde el civil había actuado.

Lo que ya no se ve es que cuando el primer tirador escapa, se une al que está atrincherado en el puente. Allí, los efectivos de la policía le lanzaron una serie de proyectiles. Finalmente, fue arrestado en ese lugar y su compañero abatido, según publicó el sitio The Australian.

"A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Mal Lanyon, el comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney en una rueda de prensa. Explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad". (con información de EFE)