Un logo diseñado por un entrerriano llegó a Lionel Messi a través de una campaña global

Un logo diseñado por un entrerriano formó parte de una camiseta que llegó a manos de Lionel Messi durante una campaña internacional de Mastercard, un hecho que emocionó al joven creador gráfico de Chajarí y puso en valor el talento local en un escenario global.
Un logo diseñado por un entrerriano logró un alcance inesperado y de proyección internacional al llegar nada menos que a Lionel Messi. El hecho ocurrió en el marco de una campaña publicitaria de Mastercard protagonizada por el capitán de la Selección Argentina, donde el futbolista intercambió camisetas con fans, una de las cuales vestía una remera con un diseño creado por un joven de Chajarí.
El protagonista de esta historia es Luis Ocampo, diseñador gráfico freelance entrerriano, quien desde hace aproximadamente un año y medio trabaja de manera remota para el Miami Grove Fútbol Club, un equipo femenino semi profesional de la ciudad de Miami. Entre los distintos trabajos realizados para la institución, uno de sus logos terminó formando parte de una acción publicitaria que recorrió el mundo.
La escena se volvió viral: Messi sorprende a una fan, intercambia camisetas y recibe una prenda que llevaba impreso el logo creado por Ocampo, sin que el propio diseñador pudiera imaginar que su trabajo terminaría en manos del mejor futbolista del planeta.
Del litoral entrerriano a una campaña global
El Miami Grove Fútbol Club había contactado a Ocampo tiempo atrás con el objetivo de renovar su identidad visual. El pedido fue claro: un diseño moderno, con referencias a clubes europeos y una impronta distintiva. El resultado fue un logo inspirado en el Manchester City, con predominio de los colores rosado y celeste y la figura central de un pavo real, símbolo de elegancia y fuerza.
Ese logo diseñado por un entrerriano se convirtió rápidamente en la imagen oficial del club y comenzó a utilizarse en camisetas, redes sociales y piezas promocionales. Sin embargo, el impacto que tendría meses después superó cualquier expectativa inicial.
La campaña de Mastercard con Lionel Messi proponía un intercambio simbólico de camisetas con seguidores del fútbol, reforzando valores como la cercanía y la pasión. En uno de esos encuentros, una jugadora del Miami Grove participó del evento llevando puesta la camiseta oficial del club.
El momento en que Messi recibió la camiseta
En el video difundido por la marca, se observa el instante en que Lionel Messi recibe la remera de manos de la fan. Para Ocampo, ese segundo fue suficiente para quedar marcado de por vida. “Veo el video del intercambio y sigo sin poder creerlo”, confesó el diseñador, visiblemente emocionado. (Con información de Diario Río Uruguay)