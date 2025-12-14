Identificaron a uno de los tiradores del atentado terrorista en Australia

Mientras continúa la conmoción por el ataque terroristas en una celebración judía en una playa de Sidney en Australia, que provocó al menos 11 muertes, una fuente policial confirmó la identidad de uno de los atacantes. Se trata de Naveed Akram, un musulmán de origen pakistaní de la localidad de Lahore. Tiene 24 años y estudiaba en una facultad de la capital australiana.

Tras confirmarse la identidad del atacante, miembros policiales realizaban un allanamiento a su vivienda, ubicada en los suburbios de Bonnyrigg. Según confirmaron, en el procedimiento no encontraron nada vinculado con sus creencias religiosas ni antisemitas. Sí, su tarjeta de conducir con la que pudieron dar con el nombre y su edad, nació el 12 de agosto de 2001.

Avustralya/Sidney Bondi Plajında Yahudiler Hannukah Festivali kutlaması yaparken 2 kişi tarafından saldırı düzenlendi. 12 ölü, 29 yaralı var. 2 polis yaralandı, 1 saldırgan ölü, diğeri ağır yaralı ele geçirildi. Saldırganların plaj sonrası sıkıştırıldıkları köprü üzerinde vurulma… pic.twitter.com/GjEBugGZJc — Leyla Düzel (@TomrisGen65) December 14, 2025

"No hay nada en su perfil de redes sociales que indiquen sus creencias religiosas", anticiparon fuentes policiales de Sidney, quienes confirmaron que el sospechoso inició sus estudios terciarios en la Universidad Hamdard en Islamabad, en la capital de Pakistán; y que los continuó en la Universidad Central de Queensland, ubicada en Sidney. También estudió en el Instituto Al Murad, donde fue descripto como un "estudiante modelo".

“Este no es momento de represalias, es momento de permitir que la policía cumpla con su deber”, declaró el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una conferencia de prensa.

Akram estudió en el Instituto Al Murad

Las palabras del responsable de la policía fue en respuesta a las especulaciones en redes sociales acerca de la identidad de uno de los tiradores. Algo que el propio comisionado se encargó de aclarar: "La persona sospechada no tiene antecedentes policiales, y tampoco es alguien a quien estuviéramos investigando”, aclaró. Lo que no aclaró la policía es si el terrorista identificado fue el abatido, o el que quedó mal herido y está internado en una de las clínicas principales de la capital australiana.

Ataque y conmoción en las playas de Sidney

El violento ataque terrorista fue perpetrado por dos personas que, con armas largas abrieron fuego sin miramientos frente al mar hacia cientos de personas que estaban reunidas en la playa principal de Sidney, Bondi Beach, con motivos de la celebración judía del Janucá. Fue pasadas las 18.30, hora local.

Dos hombres armados disparan múltiples tiros en un puente en Bondi Beach, Sídney

Hubo al menos 80 disparos, según lo declarado por varios testigos. 12 personas murieron, entre ellas uno de los terroristas que fue abatido por la Policía, y casi 30 resultaron heridas. Algunas continúan en estado muy grave. (fuente ABC News)