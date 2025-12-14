Volcó una furgoneta con un grupo religioso en Mendoza: 14 heridos y un menor grave

Volcó una furgoneta que trasladaba a un grupo religioso por la Ruta Nacional 143, en Mendoza, dejando un saldo de 14 personas heridas, entre ellas un menor que fue derivado en grave estado a un hospital de Tunuyán.
Volcó una furgoneta que transportaba a un contingente religioso en la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 143, en la provincia de Mendoza, provocando un grave accidente de tránsito que dejó como saldo 14 personas heridas, entre ellas un menor con lesiones de consideración. El siniestro ocurrió en la zona conocida como El Divisadero, en el departamento de San Carlos.
El vehículo siniestrado, una furgoneta marca Royal Canon, circulaba en sentido sur-norte y había partido desde San Rafael con destino a Chilecito. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la calzada, generando una rápida intervención de los servicios de emergencia.
Como consecuencia del impacto, un menor de edad sufrió heridas de gravedad, con una aparente fractura de cadera, lo que motivó su traslado de urgencia al Hospital Scaravelli de Tunuyán para recibir atención médica especializada. El resto de los ocupantes presentó diversas lesiones de distinta consideración.
Asistencia sanitaria y estado de los heridos
Tras el accidente en el que volcó una furgoneta con al menos 14 ocupantes, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), bomberos voluntarios y efectivos policiales trabajaron intensamente en el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona.
Trece de los pasajeros fueron atendidos en el sitio del siniestro por golpes, escoriaciones y traumatismos leves, sin que se registraran otros casos de gravedad. No obstante, varios de ellos quedaron bajo observación preventiva debido a la magnitud del vuelco.
El conductor del vehículo, identificado como V. P. J., también fue asistido por personal médico y quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.
Investigación en curso y peritajes
Las autoridades policiales y judiciales continuaban este mediodía trabajando en el lugar donde volcó una furgoneta, realizando peritajes accidentológicos para establecer las causas exactas del siniestro. No se descarta que factores como el estado de la calzada, una posible falla mecánica o una maniobra imprudente hayan influido en el desenlace.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se aguarda un nuevo parte médico sobre la evolución del menor herido, cuya condición sigue siendo motivo de preocupación. Mientras tanto, el tránsito en la Ruta Nacional 143 fue parcialmente asistido durante varias horas. (Con información de Infobae)