Detuvieron en Buenos Aires al prófugo acusado de intento de homicidio en Gualeguaychú

Personal de la Comisaría Segunda de Gualeguaychú logró la detención del principal sospechoso de un violento asalto con tentativa de homicidio, en el marco de un operativo realizado en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. El procedimiento se concretó con la colaboración de la DDI Pergamino y de la Coordinación Rural.

Se trata de César Daniel Chalella, de 45 años, quien contaba con pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia de Entre Ríos. La aprehensión se produjo cuando el sospechoso circulaba por la zona norte de la ciudad bonaerense, tras una tarea de inteligencia desarrollada por las fuerzas policiales.

El hecho investigado

Chalella está acusado de haber cometido un violento asalto el pasado 17 de julio en un supermercado perteneciente a una comunidad asiática, ubicado en Gualeguaychú. Según la investigación, el hombre habría ingresado al local durante la madrugada tras escalar los techos y forzar el acceso a un depósito.

Con el objetivo de evitar ser detectado por las cámaras de seguridad, se desplazó gateando entre las góndolas hasta llegar a la zona de cajas, donde comenzó a sustraer dinero. En ese momento fue sorprendido por el propietario del comercio, con quien mantuvo un forcejeo de varios minutos.

Como consecuencia del enfrentamiento, ambos resultaron lesionados y el comerciante sufrió una herida cortante en el rostro, considerada de gravedad, lo que derivó en la carátula de tentativa de homicidio.

Elementos clave para la identificación

Tras el ataque, el agresor logró huir por el mismo lugar por el que había ingresado. Durante la fuga perdió la capucha con la que cubría su rostro, elemento que resultó fundamental para la investigación. El análisis de las cámaras de seguridad del comercio y de viviendas cercanas permitió obtener imágenes claras del sospechoso y confirmar su identidad.

La Justicia había ordenado previamente allanamientos en su domicilio, aunque sin resultados positivos, ya que el acusado se encontraba prófugo.

Situación judicial del detenido

El hombre cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y había recuperado la libertad en 2023 tras cumplir una condena. La detención se realizó en el marco de la IPP N° 5014/25, caratulada por tentativa de homicidio y robo agravado.

César Daniel Chalella

Tras ser informado del procedimiento, el fiscal de la Unidad Fiscal N° 3 de Gualeguaychú avaló la detención y dispuso que el imputado permanezca alojado en una dependencia policial de Pergamino, hasta que se concrete su traslado a la provincia de Entre Ríos para quedar a disposición de la Justicia.